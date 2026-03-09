Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, partido del Gobierno actual, se refirió en la noche de este domingo 8 de marzo a los resultados de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas.

Desde la sede del partido en Bogotá, el candidato le envió un mensaje a demás miembros del grupo político: “Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones”.

El aspirante a la Casa de Nariño reiteró sus banderas de la campaña para llegar a la Presidencia.

“Profundizar los cambios – se los decimos a nuestros adversarios – no es ningún extremismo ni significa dividir el país, significa hacerlo más justo, más próspero y más humano, significa avanzar en el ideal de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, una potencia agroalimentaria y biodiversa, un país donde las regiones más olvidadas dejen de ser enclaves del narcotráfico y se conviertan en territorios de desarrollo, con agua potable, energías limpias y vías terrestres, fluviales y férreas que conecten la economía campesina con los mercados del país y del mundo, y en el corazón de esta nueva etapa, que no quepa duda, estará nuestra lucha decidida contra la gran corrupción”, dijo.

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones para Congreso y Cámara, pero además, se hicieron tres consultas interpartidistas: una de derecha, otra de centro y otra de izquierda.