Colombia decidió este domingo las personas que integrarán el Congreso de la Repúblicará para el periodo 2026-2030.

En el caso del Senado de la República, la corporación donde el Gobierno de Gustavo Petro pasó mayores sofocos en los últimos años, más de 1.000 candidatos se disputaron las 103 curules existentes. Sin embargo, cabe recordar que una de las sillas de la cámara alta será asignada p al candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales, según lo establece la ley.

Tras el cierre de las urnas, y al cierre de esta edición, con el 86% de las mesas informadas, las fuerzas del Senado quedaron, a priori, con un resultado muy similar al de las elecciones anteriores, teniendo en este caso al Pacto Histórico y al Centro Democrático, dos fuerzas opuestas, con el mayor número de legisladores.

Primero escaños

Los dos principales bloques políticos del país decidieron competir al Senado con listas cerradas, una fórmula que cambia la lógica del voto: los ciudadanos eligen al partido y las curules se reparten según el orden previamente establecido en la lista oficial.

Este modelo permite anticipar con mayor claridad quiénes serían los primeros congresistas en llegar al Capitolio si las colectividades alcanzan el número de escaños que proyectan distintos modelos electorales.

En el caso del Centro Democrático, el economista y actual representante a la Cámara Andrés Forero encabeza la lista. Su trayectoria política comenzó en Bogotá, donde fue concejal durante dos periodos, y en el Congreso se ha destacado por su participación en debates técnicos sobre reformas estructurales como salud, pensiones y mercado laboral.

En el segundo renglón aparece Rafael Nieto Loaiza, abogado y exviceministro de Justicia durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Su perfil combina experiencia en el sector público, la academia y el análisis político, además de haber sido precandidato presidencial del partido en 2018.

El tercer lugar lo ocupa Claudia Zuleta, dirigente del Caribe que ha construido su carrera política en el Cesar. Fue candidata a la Gobernación en dos ocasiones y actualmente ejerce como diputada tras obtener una curul por el estatuto de oposición.

La lista continúa con Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia. Antes de llegar al Congreso trabajó como jefe de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe y ha desarrollado su carrera política dentro de las filas del partido.

El quinto renglón lo ocupa Julia Correa, abogada con estudios en derecho de los negocios y presencia activa en plataformas digitales. Su nombre representa la apuesta del partido por figuras con mayor alcance en audiencias jóvenes y redes sociales.

El barranquillero Carlos Meisel, por su parte, también repetirá un nuevo periodo en el Congreso.

La lisa del Pacto Histórico, por su parte, es encabezada por Carolina Corcho, exministra de Salud durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Su perfil combina liderazgo político con experiencia en el diseño de políticas públicas.

En el segundo lugar aparece el sincelejano Pedro Hernando Florez, actual senador y uno de los dirigentes con mayor trayectoria legislativa dentro del movimiento progresista

El tercer renglón corresponde a Carmen Patricia Caicedo, dirigente del Magdalena que ha tenido un papel clave en la organización política del movimiento en la región Caribe y en campañas electorales del petrismo.

Le sigue Wilson Arias, reconocido líder sindical vinculado al SENA y uno de los congresistas que ha mantenido una agenda crítica frente a políticas económicas y laborales de distintos gobiernos.

El quinto lugar lo ocupa Laura Ahumada, dirigente que ganó visibilidad durante el proceso interno de selección de la lista al Senado dentro del Pacto Histórico.

Además, Agmeth Escaf, quien hace parte de la Cámara de Representantes, logró dar un salto a la corporación nacional. El expresentador ha hecho parte de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, así como de la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia al Organismo Electoral.

Con los últimos datos, el Pacto Histórico elevaría su poder a cerca de 25 senadores, mientras que uribismo obtendría cerca de 17 curules. Cabe recordar que el puesto número 25 fue ocupado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Después de dejar la Presidencia en 2010, Uribe fue elegido senador en dos periodos (2014-2018 y 2018-2022), pero no completó el segundo ya que en agosto de 2020 renunció para perder su condición de aforado y de esta forma evitar que la Corte Suprema de Justicia lo investigara por fraude procesal y soborno a testigos en un caso que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda.

El caso pasó entonces a la Fiscalía y Uribe recibió una condena en primera instancia en julio de este año a doce años de cárcel en régimen domiciliario e inhabilitado para ejercer funciones públicas por más de ocho años.

Sin embargo, tres meses después el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió al fallar un recurso de apelación presentado por sus abogados.

La tercera fuerza

El partido Liberal, que enfrenta graves divisiones en su interior desde hace años, tendría representación de la mano del bolivarense Lidio García, el actual presidente del Congreso; Yesid Enrique Pulgar, hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por ofrecerle 200 millones a un juez para favorecer a un aliado político en un proceso, María Eugenia Lopera, Camilo Andrés Torres Villalba y Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre.

El loriqueño Fabio Raúl Amín y la barranquillera Laura Fortich, por su parte, luchaban al cierre de esta edición por mantenerse en el camino de la victoria.

Además, la Alianza Verde, que tiene militantes a favor y en contra del Gobierno actual, contará con la presencia de JP Hernández, Luis Carlos Rúa, la animalista Andrea Padilla y Ariel Ávila, entre otros.

Sin embargo, perdió en las urnas a Katherine Miranda, Inti Asprilla, y León Freddy Muñoz.

Esas cuatro fuerzas pueden acabar siendo el fiel de la balanza para el presidente que remplace a Petro a partir del próximo 7 de agosto porque sus senadores no se caracterizan por la lealtad partidaria y están divididos entre los que apoyan al actual Gobierno y quienes se oponen a él.

Finalmente, el partido Conservador seguirá con la representación de la cartagenera Nadia Blel, el cordobés Wadith Manzur, salpicado en el escándalo de corrupción de la Ungrd, y David Alejandro Barguil. En total, las toldas azules obtuvieron cerca de 10 curules.

Estas últimas bancadas podrían convertirse nuevamente en el fiel de la balanza para el próximo presidente que asumirá el poder el 7 de agosto, ya que varios de sus senadores no responden estrictamente a la disciplina partidaria y se encuentran divididos entre apoyar o no al actual gobierno.

También tendrán representación en el Senado la coalición centrista Ahora Colombia, que suma 730.018 votos, equivalentes al 4,63 %, y la derechista Cambio Radical-Alma, con 982.501 papeletas (6,23 %).

En el límite está el ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional, que tiene 555.632 votos, equivalentes al 3,52 % del total.

Eso se debe a que para que un partido tenga representación en el Senado, tiene que superar el umbral del 3 % del total de votos, como parece que lo logrará el Movimiento de Salvación Nacional.

Los partidos que definitivamente no tendrán representación en el Congreso, porque no superaron el umbral, son el izquierdista Frente Amplio Unitario; el partido derechista Creemos, y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, el partido surgido de la desmovilización de las antiguas FARC.

Tampoco obtuvieron los votos suficientes La lista de Oviedo y el partido Oxígeno, ni los movimientos Patriotas y Colombia segura y próspera.