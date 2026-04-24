En el barrio Mundo Feliz del municipio de Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla, la Policía capturó en flagrancia a un hombre conocido bajo el alias de Ángelo, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

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De acuerdo con el reporte, el hoy detenido fue sorprendido por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía en el interior de un inmueble que fue sometido a diligencia de allanamiento y registro.

Según las autoridades, esta vivienda era utilizada para la comercialización de estupefacientes, presuntamente al servicio del grupo delincuencial organizado ‘Los Pepes’.

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Durante el operativo, realizado por la Policía en coordinación con la Fiscalía, también se logró la incautación de dos mil gramos de estupefacientes listos para su comercialización, un arma de fuego, dos teléfonos celulares y munición de diferente calibre.

Al verificar su identidad, las autoridades encontraron que alias Ángelo registra dos anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Con este resultado se logra la afectación a las rentas criminales en aproximadamente 12 millones de pesos semanales, debilitando de manera significativa la capacidad financiera de esta estructura delincuencial”, destacó la Policía en un comunicado.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, indicó que este resultado hace parte de la ofensiva permanente contra los grupos delincuenciales organizados, reiterando que se continuará actuando con contundencia para contrarrestar el tráfico de estupefacientes y demás conductas delictivas en el área metropolitana.

Por último, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.