Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video la mañana de este miércoles 22 de abril en el norte de Barranquilla, específicamente en la calle 87 con carrera 44, sector del Parque Venezuela.

En las imágenes, captadas por un conductor con su teléfono celular, se observa a un hombre, bien vestido y con gafas de sol, que intimida con arma de fuego a una persona que se encontraba junto a una camioneta, al parecer descendiendo del vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, el delincuente se movilizaba como parrillero en una motocicleta que tenía la placa alzada, una modalidad que dificulta su identificación. Este hecho resulta especialmente llamativo, ya que en la zona existe restricción para el tránsito de parrillero hombre.

El sector donde ocurrió el atraco cuenta con un CAI de la Policía y es escenario frecuente de patrullajes, debido a su alta actividad comercial. Sin embargo, este nuevo caso vuelve a poner en evidencia las fallas en las medidas de seguridad.