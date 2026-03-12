Momentos de tensión se vivieron en el barrio Ceballos, en Cartagena, luego de que un presunto delincuente conocido como alias Chiqui fuera abatido por la Policía tras un enfrentamiento armado registrado en el sector.

Leer también: Atacaron misión médica en urgencia de la clínica Virrey Solís en Cartagena: alcalde Dumek Turbay ofrece recompensa

De acuerdo con versiones de testigos, el joven habría cometido un hurto a mano armada contra una mujer en la mañana del pasado miércoles 11 de marzo, lo que generó alarma entre los transeúntes que presenciaron el hecho.

En ese momento, patrullas de la Policía que transitaban cerca del lugar fueron alertadas sobre el robo, por lo que se movilizaron de inmediato e iniciaron una persecución que se extendió por varias calles y esquinas del barrio.

Según las autoridades, durante la huida el presunto delincuente habría disparado contra los uniformados con un arma de fuego. Sin embargo los agentes respondieron al ataque logrando neutralizarlo.

Tras el intercambio de disparos, el joven resultó gravemente herido, lo que provocó la reacción inmediata de algunos vecinos del sector, quienes intentaron auxiliarlo en medio del pánico.

Los residentes lo trasladaron hasta el Centro de Atención Permanente (CAP) de Nuevo Bosque para que recibiera atención médica. Sin embargo, minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima mortal.

Habitantes del barrio Ceballos señalaron que el joven mantenía atemorizada a la comunidad debido a la frecuencia de los atracos que, presuntamente, cometía y a la agresividad con la que actuaba contra conductores, mototaxistas y peatones.

La Policía Metropolitana de Cartagena indicó que se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se registró el enfrentamiento.