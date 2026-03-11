En la madrugada de este miércoles 11 de marzo se registró un ataque a bala contra la Urgencia de la IPS Virrey Solís, ubicado en el barrio La Providencia, en Cartagena. En el suceso un vigilante resultó gravemente herido.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Desastres (CRUED) fue el encargado de reportar, a través de una llamada, la agresión contra la misión médica.

De acuerdo a información preliminar, alrededor de las 3:40 a. m., al parecer, el familiar de una paciente hizo disparos contra las instalaciones de la institución médica, impactando en dos oportunidades al vigilante de turno, en su brazo y espalda.

Asimismo, el sujeto habría amenazado a otro vigilante y destruido la puerta principal, marcada con el número 106, de la zona de urgencias de la clínica Virrey Solís, según reveló Caracol Radio.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud -Dadis-, rechazó el acto violento y ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para capturar al responsable.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, manifestó sobre los hechos que: “rechazamos rotundamente estos ataques que atentan contra el talento humano en salud, la infraestructura y la atención a los pacientes”.

El director del Dadis señaló además que los servicios de urgencias de la IPS Virrey Solís están provisionalmente suspendidos.

De igual manera, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, rechazó contundentemente “estos ataques que atentan contra el personal de la salud, la infraestructura hospitalaria y la atención a los pacientes”.

El mandatario pidió ayuda a la ciudadanía para capturar al responsable, que ya fue identificado por las autoridades y cuya imagen circula a través de un cartel.

“Ayúdennos a encontrar al delincuente que atentó contra el vigilante de la clínica Virrey Solis. Nos encargaremos de que sobre él caiga todo el peso de la ley. ¡Favor compartir!“, añadió el alcalde en su cuenta de X.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según relataron testigos, este individuo, a eso de las 3:40 de la madrugada, llevó a su pareja sentimental a ese centro asistencial y por motivos que aún se desconocen, discutió con el personal médico que se encontraba allí.

Al parecer, el sujeto se fue con la paciente pero minutos después regresó solo y armado en una motocicleta. Disparó contra la infraestructura de la clínica, hiriendo a uno de los vigilantes.

Después de este ataque, el hombre huyó rápidamente en la moto y se metió en contravía, según contaron testigos. La Policía logró identificar al agresor a través de videos de las cámaras de seguridad, y en estos momentos lo buscan por toda la zona suroriental de la ciudad.