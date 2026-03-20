A la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, fue enviado por un juez de la República un hombre de 40 años al que las autoridades procesan por el abuso sexual contra una menor de edad.

Lea: Alcaldía de Cartagena anuncia la llegada de nuevos buses para TransCaribe

Tanto los hechos por los que lo procesan como la captura se produjo en el municipio de San Jacinto, Bolívar.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el presunto agresor fue enviado a prisión luego de un año de abusos y amenazas contra la víctima.

El hombre es procesado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, cargo imputado que no aceptó en las audiencias concentradas en la Fiscalía 29 Seccional de El Carmen de Bolívar.

Lea: La construcción del puente Las Palmeras-Las Palmeritas, en Cartagena, tiene un 43% de avance

Los abusos contra la niña de 12 años fueron revelados por ella a una de sus abuelas, que de inmediato la trasladó a un centro asistencial donde activaron la ruta de atención para casos de violencia sexual por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en medio de las valoraciones y exámenes médicos evidenciaron que la menor había sido contagiada de una infección de transmisión sexual.

Los abusos y las amenazas fueron entre los años 2024 y 2025.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante de la Policía en Bolívar, reiteró el compromiso de la Policía Nacional con la protección de niños, niñas y adolescentes, asegurando que continuarán las acciones contundentes contra quienes vulneren sus derechos.

Lea: Tras protesta de madre, logran traslado urgente de recién nacido para cirugía cardíaca en Cartagena

Además, hizo un llamado a padres y cuidadores a estar atentos y denunciar oportunamente cualquier hecho en contra de los menores de edad.