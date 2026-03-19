Un avance del 43% de ejecución registra la obra de construcción del puente que conectará los barrios Las Palmeras y Las Palmeritas, en Cartagena.

Este proyecto, largamente esperado por la comunidad, representa una intervención estructural de fondo para una zona históricamente afectada por inundaciones y dificultades de movilidad.

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El nuevo puente, de 32 metros de longitud y 9 metros de ancho, fortalecerá la conectividad en una de las zonas más congestionadas de la ciudad.

En el frente de obra ejecutan actividades determinantes como el armado de acero, la disposición de material RCD, la perforación y fundida de pilotes, así como trabajos de localización topográfica que aseguran la precisión técnica del proyecto.

A la fecha, han hincado 17 de los 56 pilotes contemplados en el diseño, elementos fundamentales para soportar la estructura en un terreno con condiciones hidráulicas complejas. Estos avances permiten consolidar la cimentación que garantizará la durabilidad del puente en el tiempo.

La infraestructura contará con cinco box culverts tipo cajón, además de andenes peatonales de un metro a cada lado, brindando no solo solución al tránsito vehicular, sino también condiciones seguras para los peatones.

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El alcalde Dumek Turbay Paz sostiene que el puente Las Palmeras – Las Palmeritas no es solo una obra de concreto y acero, “sino una respuesta concreta a años de afectaciones por lluvias y desbordamientos. Con esta intervención se mitigan puntos críticos de inundación y se fortalece la conectividad del sector, integrándolo de manera estratégica a la nueva matriz vial que impulsamos en esa zona, donde se construyen las vías alternas del Intercambiador de La Carolina”.

Reiteró que estas obras hacen parte de una visión integral de ciudad: infraestructura resiliente, preparada para el crecimiento urbano y capaz de enfrentar los retos del cambio climático.

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“Estamos resolviendo problemas estructurales con soluciones definitivas. Cartagena necesita obras que transformen realidades y mejoren la calidad de vida de la gente, y eso es lo que estamos haciendo aquí”, señaló Turbay Paz.

El proyecto es ejecutado mediante un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Findeter, y la Alcaldía de Cartagena.