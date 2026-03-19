Un joven fue asesinado a balazos durante la mañana de este jueves 19 de marzo en el barrio El Paraíso, en el municipio de Malambo.

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De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, la víctima, preliminarmente identificada como Roberto, se encontraba en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 15A con carrera 1C a eso de las 10:10 a. m.

En ese momento, el joven fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó tres violentos disparos a la altura de la cabeza.

Tras el ataque, los agresores huyeron hacia un rumbo desconocido. Entretanto, la víctima quedó tendida en el suelo, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Uniformados de la Policía se trasladaron hasta la escena del crimen y acordonaron el sitio.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para identificar plenamente a la víctima y a los homicidas, para dar con su paradero y lograr su captura lo antes posible.