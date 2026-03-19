El sueño y la paz de los moradores del barrio El Tabor se vio trastornada la madrugada de este jueves a causa de un violento tiroteo que dejó como saldo tres personas gravemente heridas, tres jóvenes capturados y un menor aprehendido.

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La incursión armada se registró a eso de las 2:07 a. m. a las afueras del establecimiento comercial ‘Billares Master’, ubicado en la carrera 43 con calle 82, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, las víctimas se encontraban en la parte externa del billar cuando fueron atacados a tiros sorpresivamente por cuatro sujetos que se movilizaban a bordo de un taxi.

Entre las víctimas, quien recibió mayor daño fue Julio Enrique Ruiz Polanía, de 39 años, siendo impactado en 10 oportunidades. Asimismo, también resultaron heridos Luis Bernal Castro Barrios alias Berna, de 30 años, y José Armando Pertuz Montenegro, de 39 años.

Según las autoridades, este último registra dos anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de hurto calificado y perturbación de inmueble.

Al parecer, las pesquisas de la Policía Judicial indicarían que el ataque armado estaría ligado a un ajuste de cuentas entre estructuras criminales. Además, según Inteligencia, Ruiz Polanía sería hermano de la pareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos alias Castor, máximo cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Posterior a la balacera, la Policía desplegó un operativo en el que logró la captura de Jean David Pacheco González, sin antecedentes registrados, y otra persona cuya identidad está por establecer. Asimismo, un adolescente fue aprehendido; ninguno de los dos presenta anotaciones judiciales conocidas.

Durante el operativo, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola, cuatro proveedores —algunos con capacidad para 32 cartuchos— y el vehículo tipo taxi utilizado en el ataque.

El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y determinar responsabilidades.