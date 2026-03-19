En las últimas horas se confirmó la muerte de uno de los hombres que había resultado herido en medio de un atentado sicarial en un casino ubicado en el barrio Normandía, en Soledad.

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Los hechos ocurrieron sobre las 3:00 p.m. del 18 de marzo en la calle 48 con carrera 17, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar. Según testigos, el parrillero descendió, ingresó a un casino y, sin mediar palabra, disparó contra dos personas que se encontraban en el interior.

Una de las víctimas fue identificada como Ramiro Alberto Fernández Barrios, de 29 años, natural de Plato (Magdalena), y quien se desempeñaba como administrador del establecimiento.

Fernández Barrios recibió un impacto de bala en la región occipital y, pese a ser trasladado al Hospital Universidad del Norte, falleció debido a la gravedad de la herida.

En redes sociales, familiares y amigos de la víctima mortal lamentan su fallecimiento y piden justicia. “No será un adiós, será un hasta pronto porque aquí en nuestros corazones sigues vivo, mi hermano, mi amigo, mi compadre, dejas un legado que es tu hija”, se lee en uno de los sentidos mensajes.

En el mismo hecho resultó lesionado un hombre de 45 años, quien presenta heridas en el cuello y la región dorsal. Permanece bajo atención médica.

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque habría sido dirigido específicamente contra el administrador del negocio. Cámaras de seguridad del establecimiento captaron la llegada de los agresores en una motocicleta negra y el ingreso del sicario al lugar.

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Las autoridades manejan como principal hipótesis que el crimen estaría relacionado con un caso de extorsión. Según información preliminar, el establecimiento venía siendo víctima de presiones por parte del grupo delincuencial ‘Los Pepes’, quienes exigirían pagos semanales de 50.000 pesos.

El caso es investigado por el CTI de la Fiscalía, a través del Grupo Vida, que adelanta la recolección de pruebas, entrevistas y revisión de videos de seguridad para dar con el paradero de los responsables.

Golpe a la extorsión

El pasado 16 de marzo, en el marco de la ofensiva contra la extorsión, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó una operación en Barranquilla y su área metropolitana que dejó como resultado siete personas puestas a disposición de las autoridades por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

De estas personas, dos fueron capturadas mediante orden judicial y cinco en flagrancia, entre ellas un menor de edad. Los implicados registran anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes.

Dentro de los capturados se encuentra alias J.J., señalado como presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado GDO ‘Los Costeños’, quien sería el encargado del cobro de extorsiones en sectores como los barrios El Bosque, Las Malvinas, Los Olivos, La Pradera y La Esmeralda.

Según las investigaciones, este individuo intimidaba a comerciantes mediante la entrega de panfletos y exigencias económicas, con el fin de no atentar contra su integridad o sus establecimientos comerciales.