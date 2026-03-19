Una comisión de la alcaldía de Cartagena encabezada por la secretaria General del Distrito, María Patricia Porras; la gerente general del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Ercilia Barrios Flórez, y el director de operaciones del sistema, Álvaro Tamayo, viajó a Dandong, China, a inspeccionar y revisar los nuevos buses que se integrarán a la flota de TransCaribe.

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Los funcionarios visitarán la planta del fabricante Huanghai Auto, ubicada en la ciudad de Dandong, noreste de China, en la provincia de Liaoning, zona limítrofe con Corea del Norte. Allí realizarán las inspecciones y revisiones a los nuevos buses adquiridos por la alcaldía de Cartagena, por decisión del alcalde Dumek Turbay Paz, para reforzar la flota de TransCaribe Operador, bajo control del Distrito.

“En nombre de los cartageneros y de nuestro alcalde Dumek Turbay, venimos a recibir oficialmente los nuevos buses de TransCaribe, con los que continuaremos materializando el compromiso de fortalecer y optimizar el servicio, y continuar mejorando la calidad de vida de los cartageneros”, expresó María Patricia Porras, secretaría general del Distrito de Cartagena.

Agregó que “realizaremos las inspecciones y revisiones correspondientes a cada uno de los buses que ya están listos, y que fueron construidos con los más altos estándares de calidad, con la última tecnología, y pensados para adaptarse a las condiciones propias de Cartagena”, reveló Ercilia Barrios Flórez, gerente general de TransCaribe.

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Cortesía Alcaldía de Cartagena

La comisión recibirá los primeros 40 buses de los 55 que fueron adquiridos inicialmente. Todos los busetones y los padrones, que son los vehículos cuya fase de producción y ensamblaje ya terminó. Una vez recibidos, serán despachados por vía marítima, y llegarán a Cartagena entre cuarenta y cincuenta dias después, dependiendo de las condiciones climáticas y de marea.

Los otros 15 vehículos, que son los articulados y los seis primeros vehículos eléctricos que adquirirá la ciudad de Cartagena para TransCaribe, están en la fase final de producción, y serán enviados posteriormente a la Heroica.

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Todos los gastos asociados a la visita técnica de la comisión de la alcaldía de Cartagena y TransCaribe a China para la inspección y revisión de los vehículos, son asumidos por el contratista del Contrato de Compraventa de Buses No. TC-CP-001 2025, suscrito entre TransCaribe S.A. y la Unión Temporal Movilizamos Cartagena, en el marco de la ejecución contractual relacionada con el proceso de fabricación, verificación técnica y despacho de la flota destinada al Sistema de Transporte Masivo de la ciudad.