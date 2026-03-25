La alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), presentó los resultados oficiales de la convocatoria para el XVI Festival del Dulce y Fiestas y Festivales Comunitarios a realizarse del 28 de marzo al 5 de abril.

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La evaluación para la escogencia de los participantes de este festival que propende por preservar los saberes culinarios de la cocina tradicional incluyó pruebas de sabor y revisión técnica.

La gran apertura de este encuentro con la tradición será el próximo sábado 28 de marzo a partir de las 4:00 de la tarde en la emblemática Plaza de los Coches. A partir de ese momento, cartageneros y visitantes podrán disfrutar de la muestra central que estará abierta al público todos los días, desde el mediodía hasta las 10:00 de la noche.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó el valor de este encuentro indicando que “queremos que los cartageneros se apropien de sus espacios culturales. La Plaza de los Coches es el punto de encuentro por excelencia, un lugar para disfrutar del talento local y fortalecer nuestra identidad. Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta agenda que hemos preparado para vivir una Semana Santa llena de tradición”.

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Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó el sentido espiritual y cultural de la festividad. “La Semana Santa es un tiempo de reflexión, pero también la oportunidad de resaltar las tradiciones que hacen parte de la identidad cartagenera. Por tal razón, este año queremos honrar nuestra identidad caribeña exaltando al coco como el gran protagonista de nuestro festival; un fruto que simboliza la dulzura y la resistencia de nuestra tradición. Desde el IPCC, trabajamos para que estos saberes ancestrales sigan siendo el alma de nuestras plazas y el motor que une a las familias en torno a nuestra memoria colectiva”.

La gran muestra central tendrá lugar en la Plaza de los Coches con la participación por invitación directa de palenqueras y las señoras que tradicionalmente participan en el Portal de los Dulces, garantizando así la permanencia de su legado histórico en esta festividad.

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Los ganadores del XVI Festival del Dulce y Comida Típica son:

• Portadoras del dulce: Virginia María Chica Mangones, Xiomara Elvira Mosquera Tilves, Lorenza María Caballero Guardo, Judith Ester Blanco Pérez, Andry Paola Ríos Álvarez, Mari Cassianis Cabarca, Cándida Hiany Caicedo Fuentes, Cindis Machacón Arroyo, Ana del Carmen Barrios Cassiani, Carmen Elena Miranda Valdez, Isolina Miranda Valdez, Kellys Isabel Anngulo Rogers y Yoelis Marcelas Cervantes Cassiani.

• Comida tradicional: Ana Marcilia Silvera de Villarreal, Carlos Alberto Rendón Acosta, Elsa Dautt Serrano, José Luis Rodríguez Gaviria, Luz Marina González Urueta, Martha Elena Torres Marín, Nelsy Polo de Barrios, Noris Gómez Llerena, Sonia Mena Palacios y Yaneth Gómez Hernández.

Ganadores de los Festivales del Dulce Comunitarios (barrios)

• Liliana León Lambis: Festival Dulce Alcibiero (Memoria y Sabores Incluyentes).

• Fundación Rodrigo Valdez: III Festival del Dulce Olaya Stella (Homenaje a Rocky Valdez y Jani).

• Leonora Maldonado Amor: Saberes y Sabores que Alimentan el Alma.