En el marco de la celebración de la Semana Santa la ciudad de Cartagena se ratifica como destino de turismo religioso con la realización de la Confesatón.

Leer también: El embarcadero de Playa Blanca fue reparado y ya entró a operar

Se trata de una jornada masiva de confesiones que ha puesto a la ciudad en el mapa internacional de la fe.

La Confesatón consiste en una jornada en la que se administra el sacramento de la penitencia de forma simultánea a muchos feligreses, en un entorno de recogimiento.

Se realizará este Miércoles Santo 1° de abril, desde las 5:00 de la tarde y hasta las 11:00 de la noche en la emblemática Plaza de la Proclamación, que se transforma en un santuario a cielo abierto.

Más de 30 sacerdotes estarán presentes de manera simultánea para confesar a fieles y visitantes en un ambiente de silencio, oración y reflexión.

Pensando en la vocación turística de la ciudad, la jornada contará con sacerdotes preparados para atender confesiones en inglés, francés e italiano, asegurando que los visitantes internacionales también puedan participar plenamente de la experiencia.

Monseñor Francisco Múnera Correa, arzobispo de Cartagena, expresó que “durante la tarde y noche de este Miércoles Santo nos reunimos en una gran jornada de reconciliación con el sacramento penitencial. Es importante recordar que en el corazón del Señor estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones y, cuando Él nos sana el alma, no lo hace para que guardemos esa salud, sino para que nos lavemos los pies unos a otros como se vive durante el jueves Santo”.

Agregó que la Confesatón tiene un firme propósito social. Se invita a todas las personas que acudan a confesarse a llevar un mercado o alimentos no perecederos. Estas donaciones serán recolectadas para apoyar la invaluable labor del Banco de Alimentos Arquidiocesano.