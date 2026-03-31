La Semana Santa en la ciudad de Cartagena cierra este domingo 5 de abril con la carrera atlética que se denomina Corre y Anuncia tu Fe y que tiene como escenario las calles del Centro Histórico.

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Ante esto, le quedan pocas horas a los que quieran participar para inscribirse y correr por el propósito social que es recaudar fondos destinados a la atención de los habitantes de calle de Cartagena.

La competencia, con premio internacional, consolida a Cartagena como un referente global del turismo religioso y deportivo. Fue premiada a nivel internacional con el Premio Futur Activo, en España, entre más de 600 iniciativas de cientos de países.

El evento es organizado por la alcaldía de Cartagena, en articulación con la Arquidiócesis de Cartagena, Corpoturismo y el IDER.

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El sacerdote Julio César Muñoz, delegado para la Pastoral Turística, destacó el impacto social de esta edición indicando que “finalizando la Semana Santa nos convoca un evento profundamente amado por la agenda de turismo religioso, que enfoca sus esfuerzos en una obra que beneficiará directamente a los habitantes de calle de Cartagena, la casa María Revive. Corremos para anunciar nuestra fe, pero también para tender una mano al hermano que más lo necesita”.

El recorrido de 5 K y 10 K ha sido trazado cuidadosamente para atravesar las calles más emblemáticas del Centro Histórico, permitiendo a los corredores disfrutar de la arquitectura colonial de los templos y las murallas mientras avanzan hacia la meta.

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Los interesados pueden realizar su proceso de inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.gle/ckF5pApquTVaQiBi6