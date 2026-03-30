La alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Corpoturismo, en articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar y la Arquidiócesis de Cartagena, dio inicio este Lunes Santo 30 de marzo, a la Ruta Exploradores del Patrimonio: “Los museos y lugares sagrados de Cartagena”, en el marco de la Semana Mayor.

Le puede interesar: Ofrecen millonaria recompensa por información sobre presuntos asesinos de una mujer en Cartagena

La iniciativa busca fortalecer la fe y acercar a cartageneros y visitantes a sitios llenos de historia y devoción del Centro Histórico, promoviendo el turismo religioso y cultural de la ciudad.

La ruta se realizará del Lunes Santo 30 de marzo al Miércoles Santo 1° de abril, en el Centro Histórico de la ciudad. Durante los tres días el punto de encuentro será la Plaza San Pedro Claver a partir de las 4:00 de la tarde.

Vea aquí: ANT lanza micrositio para que verifiquen legalidad sobre procedimientos que adelanta la entidad

Durante el recorrido los participantes visitarán lugares emblemáticos como el Santuario San Pedro Claver, La Catedral, la calle del Arzobispado, la calle de la Soledad y la Plaza de los Coches, escenarios que conservan la memoria viva de la fe cartagenera.

“En Semana Santa invitamos a vivir Cartagena desde su esencia más profunda: la fe y su historia. Estas rutas permiten reconectar con nuestras tradiciones y reconocer el valor de los espacios que han marcado la identidad espiritual de la ciudad”, afirmó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Lea también: Incautan 200 mil cajetillas de cigarrillos ilegales en operativo en Maicao, La Guajira

Por su parte Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC manifestó que “esta ruta patrimonial es una oportunidad para que la ciudadanía y los visitantes conozcan y valoren los lugares sagrados desde una perspectiva histórica, cultural y pedagógica, fortaleciendo la apropiación social del patrimonio en uno de los momentos más significativos del calendario religioso”.