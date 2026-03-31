El embarcadero de Playa Blanca, en Cartagena, que se vio afectado por los estragos que causaron los frentes fríos del mes de febrero, fue ajustado y optimizado y desde este Martes Santo entró a operar en un 100%.

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Así lo informó el alcalde Dumek Turbay Paz al indicar además que no se generaron costos adicionales para el Distrito por dichas obras.

El embarcadero para zarpe y desembarque de visitantes tiene 300 metros cuadrados y capacidad para 16 embarcaciones simultáneas.

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En su momento, hace menos de dos meses, el fenómeno climático generó un oleaje extraordinario, con olas superiores a los tres metros y fuertes vientos que ocasionaron el desprendimiento de algunos elementos de la plataforma del embarcadero. “No obstante, las afectaciones fueron puntuales y en ningún momento comprometieron la estabilidad estructural del muelle ni su cimentación”, dijo el alcalde.

Recordó que la estructura principal, soportada sobre 28 pilotes de acero y concreto reforzado, permaneció intacta. Los pilotes se encuentran en perfectas condiciones de estado y ubicación, brindando plena tranquilidad sobre la seguridad de la infraestructura.

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“Fue reconstruido por el contratista sin generar erogaciones adicionales al Distrito, pues para eso existe la póliza de estabilidad de la obra. Esa garantía asegura la calidad y la funcionalidad de la infraestructura, y protege al Distrito frente a cualquier deterioro o falla”, explicó el mandatario distrital.

El embarcadero fue diseñado y construido en Aluminio 6061 T6 importado, material ampliamente utilizado en marinas nacionales e internacionales por su alta resistencia mecánica y bajo peso. Incluso tras el impacto del fenómeno climático, ningún elemento estructural como vigas o riostras presentó doblamientos o fracturas, demostrando que su resistencia no estuvo comprometida.

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La secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, destacó que esta infraestructura es clave para consolidar este balneario. “Este es un paso fundamental para que Playa Blanca sea un destino competitivo y seguro. La infraestructura permite que el turismo sea sostenible, beneficie a la comunidad y garantice experiencias de calidad para quienes nos visitan”, afirmó.