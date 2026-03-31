La Alcaldía de Montería desmiente la información que está circulando a través de mensajes de WhatsApp en los que una persona, haciéndose pasar por funcionario de la administración municipal, ofrece supuestos cupos en programas como “Renta Solidaria” o “Prosperidad Social”, solicitando datos personales, documentos y correos electrónicos.

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Desde la administración municipal rechazan de manera contundente estos hechos, que constituyen un intento de engaño y posible estafa a la ciudadanía, aprovechándose de la necesidad de las personas y de la confianza en las instituciones.

“Queremos ser absolutamente claros: la Alcaldía de Montería no solicita información personal ni documentación a través de mensajes de WhatsApp, llamadas informales o canales no oficiales. Todos los procesos de inscripción, caracterización o entrega de ayudas sociales se realizan mediante canales institucionales debidamente verificados y con acompañamiento oficial”, señaló el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García.

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Cortesía Alcaldía de Montería

Así mismo, hacen un llamado urgente a la comunidad para que:

No comparta información personal como cédula, correo electrónico o datos del Sisbén a desconocidos.

No entregue documentos sin verificar previamente la autenticidad de la convocatoria.

Denuncie estos mensajes ante las autoridades competentes y evite replicarlos para no amplificar el engaño.

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