Más de siete toneladas de ayudas humanitarias fueron entregadas por la Armada Nacional a través de la Primera Brigada de Infantería de Marina a familias damnificadas por la ola invernal del pasado mes de febrero en el municipio de Lorica, Córdoba.

Adicional a ello 230 personas recibieron atención médica y la entrega de los medicamentos.

Cortesía Armada Nacional

Esta actividad fue desarrollada en articulación con la Fundación “Sueños de Luna”, Sanidad Naval y Profesionales Oficiales de la Reserva Naval en los corregimientos de Cotocá Abajo y San Nicolás de Bari, donde fueron distribuidos más de 660 mercados a las familias en condición de vulnerabilidad.

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En total, alrededor de tres mil personas fueron beneficiadas, incluyendo adultos mayores, hombres, mujeres, niños y niñas.

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La Armada se comprometió a seguir fortaleciendo estas acciones de apoyo dirigidas a las comunidades, trabajando de manera articulada con diferentes entidades para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.