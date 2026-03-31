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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Más de siete toneladas de ayudas humanitarias fueron entregadas por la Armada Nacional a través de la Primera Brigada de Infantería de Marina a familias damnificadas por la ola invernal del pasado mes de febrero en el municipio de Lorica, Córdoba.

Adicional a ello 230 personas recibieron atención médica y la entrega de los medicamentos.

Cortesía Armada Nacional

Esta actividad fue desarrollada en articulación con la Fundación “Sueños de Luna”, Sanidad Naval y Profesionales Oficiales de la Reserva Naval en los corregimientos de Cotocá Abajo y San Nicolás de Bari, donde fueron distribuidos más de 660 mercados a las familias en condición de vulnerabilidad.

En Coveñas, frente al Mar Caribe, juraron bandera 91 nuevos miembros de la Armada Nacional

Cortesía Armada Nacional

En total, alrededor de tres mil personas fueron beneficiadas, incluyendo adultos mayores, hombres, mujeres, niños y niñas.

Cortesía Armada Nacional

La Armada se comprometió a seguir fortaleciendo estas acciones de apoyo dirigidas a las comunidades, trabajando de manera articulada con diferentes entidades para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.