Valledupar marcó oficialmente los 100 días para el inicio de los Juegos Parasuramericanos 2026, en un acto que se convirtió en un hito para proyectar ante el hemisferio el avance organizativo y el compromiso institucional de cara a la llegada de atletas, delegaciones y visitantes internacionales para la disputa de los II Juegos Parasuramericanos de la historia.

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La jornada contó con la participación del presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila Sarria; el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, José Aldiver García; el director de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, Elmer Jiménez Silva; así como la presencia de representantes del Ministerio del Deporte de Colombia, de las Alcaldías de Valledupar y Agustín Codazzi (subsede de Juegos), personas con discapacidad y deportistas, reafirmando el carácter inclusivo del evento.

El presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila Sarria, describió la importancia del hito, dando un mensaje de respaldo a la preparación del evento multideportivo: “Valledupar avanza de manera firme en la organización de estos Juegos, que serán fundamentales para el fortalecimiento del movimiento paralímpico en la región y la proyección de los atletas hacia el ciclo de Los Ángeles 2028”._

Durante el acto se proyectaron mensajes de autoridades y deportistas de los Comités Paralímpicos Nacionales de Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia, en una muestra del respaldo hemisférico a Valledupar 2026 y del interés por participar en estas justas que marcan el ciclo hacia Los Ángeles 2028.

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Por su parte, el director de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, Elmer Jiménez Silva, destacó el avance de la organización en la recta final, a solo 100 días de la inauguración oficial que será el 5 de julio. “Este emotivo acto de conteo regresivo, nos ubica en la recta final de nuestro proceso organizativo. Estamos enfocados en cumplir cada compromiso para entregarle al continente unos Juegos de calidad, con impacto deportivo, social e inclusivo, no solo para Valledupar, sino para la región Caribe y Colombia”._

Uno de los momentos más significativos estuvo marcado precisamente por la historia de vida, resiliencia e inclusión de Harold Jiménez, hermano del director de las justas, cuya discapacidad adquirida hace más de cinco décadas se convirtió en una fuente de inspiración para ‘impulsar proyectos sociales e inclusivos que se materializan con eventos como los Juegos Parasuramericanos’.

El evento también integró la identidad cultural del territorio con la presentación de la acordeonera Nataly Patiño, Reina Profesional del Festival de la Leyenda Vallenata 2021, quien interpretó los aires del merengue, puya, son y paseo, en una puesta en escena que unió tradición, música e inclusión.

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El acto de los 100 Días de cuenta regresiva a Valledupar 2026 concluyó con el desarrollo de la Ruta Parasuramericana, emotiva caravana de vehículos por las principales calles de la ciudad sede, encabezada por Tobalito, personaje de Juegos, recorrido que finalizó en el Parque de la Vida, sitio emblemático para el esparcimiento y la recreación, donde también se dejó el mensaje, social deportivo y de inclusión.

Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 se realizarán del 5 al 16 de julio, con la participación de 1.120 Para atletas de 12 países, quienes competirán en 13 disciplinas por 465 medallas de oro, proyectadas a la fecha.