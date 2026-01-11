La Carrera Santos Reyes 2026, realizada en Valledupar, reunió a 1.500 corredores y se consolidó como una de las competencias atléticas más importantes del inicio del calendario deportivo en la ciudad.

La jornada inició a las 5:50 a. m. con la salida encabezada por Alianza Valledupar FC, seguida por los corredores de 10K y un momento simbólico con la participación de niños con discapacidad, en homenaje a los Juegos Parasuramericanos 2026 que se desarrollarán este año en el municipio.

Cortesía de Inder Valledupar

La carrera presentó una participación equilibrada, con 765 hombres y 735 mujeres, y una amplia procedencia regional y nacional. En los 5K compitieron 755 atletas en las categorías Abierta, Plus, Veteranos, Silla de ruedas y Visuales, mientras que en los 10K participaron 745 corredores, principalmente en las categorías Abierta, Plus y Veteranos.

El recorrido se destacó por su ambiente folclórico y cultural, con pasacalles que rindieron homenaje a juglares y dinastías vallenatas, puntos de animación y un baterista que, a la altura de la calle 16 con carrera 12, animó de principio a fin a los corredores. Al final en la mítica Plaza Alfonso López hubo música en vivo, con el concierto de LuisRa Solano.

Cortesía de Inder Valledupar

Este evento tuvo una coordinación y logística articulada entre la Alcaldía Municipal, INDER Valledupar, y el acompañamiento de COMFACESAR.