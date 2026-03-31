Con el objetivo de prevenir emergencias y garantizar la tranquilidad de las comunidades rurales, la gobernación de Córdoba avanza en la recuperación de la sección hidráulica del caño El Bien Común, en el municipio de San Pelayo.

La intervención incluye, además, el mantenimiento preventivo de las compuertas ubicadas en este sector estratégico.

A través del banco de maquinaria amarilla realizan la adecuación de tres kilómetros en el sector conocido como El Vange. Estas labores son determinantes para optimizar el flujo hídrico y mitigar los riesgos de inundaciones que, históricamente han afectado a las familias de la zona durante las temporadas de lluvias.

Cortesía Gobernación de Córdoba

El proyecto busca recuperar la capacidad hidráulica del sector, garantizando el correcto tránsito de las aguas en un punto crítico que ha registrado afectaciones desde la margen izquierda de Montería, extendiéndose aguas abajo hacia la cuenca del río Sinú.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara enfatizó que estas acciones son parte de un compromiso integral por la seguridad territorial.

Cortesía Gobernación de Córdoba

“Nuestra prioridad es estar en el territorio, donde la gente nos necesita. Con la llegada de la maquinaria amarilla a El Vange, no solo estamos removiendo sedimentos, estamos eliminando el miedo de muchas familias a perder sus cultivos y hogares. Son tres kilómetros de intervención que permitirán que el agua corra sin obstáculos, protegiendo la vida y el bienestar de nuestros habitantes”, puntualizó el mandatario.

Los trabajos de limpieza no solo benefician directamente a los residentes ribereños, sino que fortalecen la productividad agrícola regional al asegurar que los canales funcionen como un sistema de protección eficiente con cauce hacia el río Sinú.

En los próximos días activarán estratégicamente 3 frentes de trabajo más en lugares que fueron priorizados por el Puesto de Mando Unificado (PMU) para asegurar un drenaje efectivo hacia las zonas bajas y salvaguardar el patrimonio de los cordobeses en la temporada de invierno que se aproxima.