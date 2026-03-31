A disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por tráfico de especies silvestres fue dejado un ciudadano al que unidades de la Policía Nacional en el departamento de Córdoba sorprendieron transportando en un costal cinco hicoteas y dos babillas desmembradas.

Le puede interesar: La Policía de Córdoba sacó de circulación más de 2 millones de pesos en billetes falsos

El operativo de registro y control que permitió este resultado se llevó a cabo en el kilómetro 2 de la vía que de la subregión del San Jorge conduce a la ciudad de Montería, a la altura del municipio de Planeta Rica y lo hicieron efectivo unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Córdoba.

El infractor de la ley penal se transportaba con los animales muertos en una motocicleta que también le fue inmovilizada.

Vea aquí: Capturado presunto integrante del ‘Clan de Oriente’ en el Aeropuerto de Riohacha

“El sacrificio de las dos babillas refleja el grave impacto que genera el tráfico ilegal de fauna sobre los ecosistemas y la preservación de las especies, afectando el equilibrio natural y atentando contra la riqueza ambiental del país”, reportó el Comando de la Policía de Córdoba.