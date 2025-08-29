Alegando que en un costal lo que llevaban era mangos y no babillas, como en efecto ocurrió, dos hombres evitaban que las unidades de la Policía de Bolívar los requisaran en un puesto de control en el barrio Puerto Santander del municipio de Marialabaja.

Tras realizar la requisa los uniformados, en asocio con los de la Armada, encontraron 55 babillas que transportaban en un motocarro.

Policía Bolívar

Los detenidos, identificados como Jesús Miguel Miranda Pérez y Yeison Ramírez Miranda, ambos residentes de la zona, fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía que los procesa por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables.

El cargamento de babillas está valorado en más de 4.300.000 pesos en el mercado negro.

Policía Bolívar

Sobre este caso el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico de fauna silvestre.

“Este incidente pone de relieve la grave problemática del tráfico de especies en el departamento y el riesgo ecológico que representa la extracción masiva de babillas, animales clave para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos”.