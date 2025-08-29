La Fiscalía General de la Nación informó este 29 de agosto que un juez de control de garantías tomó la determinación de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Ángel Lizcano Fernández. El hombre es señalado de tener participación en el homicidio y desmembramiento de un ciudadano italiano, ocurrido el pasado 5 de abril en Santa Marta.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue citada a través de una aplicación móvil hasta un inmueble ubicado en el barrio El Pando. Una vez allí, fue abordada por varias personas que la amordazaron, le quitaron sus pertenencias y la golpearon con objetos contundentes. Finalmente, la asfixiaron hasta causarle la muerte.

Posteriormente, según dieron a conocer las autoridades, los agresores decidieron desmembrar el cuerpo y abandonar partes en distintos puntos de la ciudad, lo que generó alarma en la comunidad y activó un amplio operativo de búsqueda por parte de las autoridades, que finalmente dio como resultado la captura de los implicados.

Imputación de cargos

Los elementos probatorios recopilados por la Fiscalía vinculan a Lizcano Fernández con el hurto y la desaparición de fragmentos del cuerpo, con el fin de evitar que fueran encontrados. Fue capturado en el barrio Granada de Cali (Valle del Cauca) en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional.

Ante un juez, una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó los delitos de encubrimiento por favorecimiento, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y hurto agravado. El procesado no aceptó los cargos.

Sexto judicializado en el caso

Con esta medida, ya son seis los judicializados por el asesinato del ciudadano italiano en Santa Marta.

La Fiscalía precisó que el proceso sigue en etapa de investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.