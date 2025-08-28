Con la participación de los alcaldes de los municipios La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Becerril, El Paso y Agustín Codazzi, principales productores de carbón, pero que debido a cierres de minas y de la transición que están teniendo en su economía, para que esta sea adaptada a las necesidades de las comunidades, fue instalada la Mesa Técnica del Corredor de la Vida, con el propósito de hacerle un seguimiento a los proyectos que han sido presentados.

El encuentro estuvo presidido por la gobernadora, Elvia Milena Sanjuán Dávila, para activar en el departamento una agenda de iniciativas que impulsen una transición justa, transparente y sostenible, para dichos municipios anteriormente conocidos como el corredor minero.

Al instalar la mesa, la mandataria destacó la importancia del trabajo conjunto con las entidades nacionales y territoriales: “Esta mesa técnica convoca a activar el Corredor de la Vida en el Cesar. Con los alcaldes, sus equipos de trabajo y los enlaces territoriales de los ministerios revisaremos uno a uno los proyectos de inversión. Con las capacidades instaladas en los ministerios de Trabajo, Minas y Energía, Agricultura, Ambiente y Comercio, uniendo esfuerzos, vamos a sacar adelante esas grandes iniciativas en las que hemos venido trabajando desde hace un tiempo”, afirmó Sanjuán Dávila.

El objetivo de la Mesa Técnica es consolidar un inventario de proyectos ya radicados ante diferentes instancias del Gobierno nacional y, mediante una gestión conjunta, encaminar estos procesos hacia inversiones concretas que generen desarrollo y nuevas oportunidades en los territorios.

Sobre esta dinámica, Juan Carlos García, alcalde de Chiriguaná, resaltó la importancia de retomar la iniciativa: “Es la oportunidad de volver a hablar del Corredor de la Vida en el Cesar, un tema que estuvo aislado y que gracias a la gestión de nuestra gobernadora hoy nos devuelve la ilusión a los pueblos que hacen parte de este territorio, ahora con la mirada puesta en nuevas oportunidades de inversión”.

En la misma línea, Leonardo Hernández, alcalde de La Jagua de Ibirico, expresó que el espacio genera expectativas positivas: “Concluimos una mesa técnica que nos llena nuevamente de esperanza. Gracias a la iniciativa de nuestra gobernadora y a la gestión ante de los ministerios, hoy priorizamos proyectos que impactarán positivamente nuestro territorio y que alegrarán a nuestra gente, que venía con mucha preocupación por la falta de inversión del Gobierno Nacional en esta zona tan especial dentro del Plan de Desarrollo Nacional”.

Por su parte, desde el Gobierno nacional, la enlace territorial del Ministerio de Trabajo, Iris Almarales, ratificó el compromiso con este proceso: “Tenemos toda la disposición de trabajar junto a la gobernadora y los alcaldes del Corredor de la Vida. El Gobierno nacional busca reactivar este territorio con iniciativas que garanticen una transición justa y fortalezcan la política pública de trabajo digno y decente, promoviendo la formalización laboral y la inclusión productiva para una verdadera transformación de los cesarenses”.

Como parte de esta agenda, se tiene previsto que el próximo 19 de septiembre arriben al Cesar los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quienes anunciarán importantes decisiones para la región.