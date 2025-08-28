Momentos de pánico vivieron dos hombres por cuenta de cuatro de sujetos que por varios minutos los intimidaron con el propósito de reducirlos y robarlos, sin embargo, con lo que no contaban los delincuentes era que una de las víctimas traía consigo un arma de fuego.

El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto en la ciudad brasilera de Sao Paulo y quedó registrado en una cámara de seguridad de un estacionamiento donde sucedió el intento de hurto.

En el video se ve como las dos víctimas, una se desplazaba en una motocicleta y la otra en un auto, son interceptadas por los cuatro maleantes que se transportaban en dos motos.

Tres de ellos descienden del vehículo y un cuarto de queda a las afueras del parqueadero actuando de centinela, mientras que los otros se abalanzan contra los dos hombres.

Uno hace bajar al hombre de la motocicleta y él mismo le quita el casco, mientras que otro lo requisa en búsqueda de algún elemento de valor para hurtarlo. No a muchos metros, el otro delincuente le pide a su víctima que alce las manos para verificar que no lleva nada que puede hacerle daño. Lo hace bajar del vehículo, lo tira contra el suelo y le obliga a quitarse el buzo y la camisa que lleva puesta.

Tras esto, el foco ahora es en el hombre de la moto al que intentan robársela, sin embargo, se opone y es cuando decide huir de sus victimarios, pero no se lo permiten hasta que lo tiran al suelo.

Los criminales, visiblemente nerviosos y sin saber qué hacer, se disponen a huir sin llevarse nada: uno se monta en la motocicleta y con un empujón su víctima lo desestabiliza y cae tendido en el pavimento en la salida del estacionamiento. Es aquí donde se aprovecha la víctima de la moto y se abalanza contra dos de los delincuentes, el otro se embarca en la motocicleta del centinela para huir.

Es allí cuando empieza una agresión entre víctima y victimario. Al ver que los criminales han sido reducidos, el conductor del carro decide tomar justicia por mano propia: se dirige hasta su auto y saca un arma de fuego que acciona contra los dos delincuentes que aún permanecían en el lugar.

El hombre acciona el arma en varias ocasiones, sin embargo, no se sabe si lograron ser impactados aunque fueron baleados a una corta distancia.

El hombre de la motocicleta abrazó al conductor reconociéndole el acto de heroísmo que terminó sin pérdidas humanas que lamentar, y sin elementos hurtados.