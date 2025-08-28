La cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S, del reconocido humorista Pedro Antonio González, entró en proceso de liquidación debido a las deudas que superan los $25.000 millones de pesos entre pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.

De acuerdo a la Superintendencia de Sociedades, la compañía del sector alimenticio se encontraba en proceso de reorganización desde agosto de 2022. “No obstante, incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas”.

“Durante la fase de seguimiento al acuerdo, el juez del concurso adelantó cinco sesiones de audiencia, en las que se constató la persistencia del incumplimiento frente a obligaciones con entidades como Colpensiones, DIAN, Porvenir y Protección, así como el incremento de deudas relacionadas con el impuesto al consumo”, indicó las Supersociedades.

A pesar de los requerimientos del Juez del concurso y de las oportunidades otorgadas por los acreedores, Don Jediondo S.A.S., que cuenta con 33 establecimientos de comercio activos y 183 trabajadores directos, “no logró normalizar su situación financiera ni demostrar capacidad de cumplimiento”.

Luego que se conociera el informe de la entidad, en redes sociales se cuestionó también la gestión del presentador Hernán Orjuela, a quien también le atribuyen parte de la crisis financiera. Vale mencionar, que el expresentador de ‘Sábados Felices’, se asoció con Don Jediondo para lanzar las franquicias mientras ambos estaban en el elenco del programa de comedia emitido por el canal Caracol.

Don Jediondo lleva 33 años de trayectoria humorística.

En un hilo publicado desde la red social X, explican que durante la época de pandemia por covid-19, Orjuela habría sustraído dinero de la empresa y solicitado préstamos a nombre del restaurante.

“A Hernán lo catalogan como un ser avaro que utilizó a varios de sus compañeros de Sábados Felices y entre esos, Don Jediondo. El restaurante quedó así por culpa de él, ya que nunca respondió”, se lee en la publicación realizada por una usuaria.

Tras estos señalamientos, el presentador decidió entregar su versión a través de redes sociales.

“Te cuento que el cliente de tu esposo es un gran mentiroso y un mal sujeto. Que Pedro directamente te lo corrobore. Saludo cordial”, escribió en respuesta a la publicación.

Incumplimientos

Debido a la serie de incumplimientos documentados por la entidad, se procedió a declarar el incumplimiento definitivo del acuerdo y a ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con fundamento en la Ley 1116 de 2006, según informaron.

Al respecto, el superintendente, Billy Escobar Pérez, señaló que, “en el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa”.

Y agregó que “ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”.

Así las cosas, la empresa Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., conocida por su oferta de platos típicos colombianos y comida nacional e internacional, dejará de existir.