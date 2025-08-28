Un clip compartido en TikTok ha causado impacto entre los internautas al mostrar lo que sería un inquietante episodio con un muñeco Labubu.

El video, difundido por el usuario @omast_official, ha alcanzado millones de reproducciones y mantiene divididas las opiniones entre quienes creen que es un hecho paranormal y quienes lo señalan como un montaje.

En las imágenes se observa a dos niños durmiendo en su habitación. De forma repentina, el muñeco ubicado en la cabecera de la cama comienza a moverse y sus ojos brillan intensamente. Instantes después, el muñeco parece lanzarse hacia los menos que estaban a su lado.

El padre, sorprendido, ingresa rápidamente y golpea al muñeco, que cae al suelo, mientras la madre intenta calmar y proteger al niño, visiblemente asustado.

La escena ha generado fuertes comentarios en redes sociales. Algunos usuarios sostienen que todo se trata de un montaje con fines virales, mientras que otros aseguran que han vivido experiencias inexplicables con este tipo de juguetes coleccionables.