El cantante Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, ha aumentado su popularidad tanto en Colombia como fuera del país, convirtiéndose en el colombiano más escuchado de Spotify en el mundo.

El barranquillero superó inlcuso a Karol G, Bad Bunny y Ryan Castro en ciertas canciones de los álbumes como ‘Debí tirar más fotos’, ‘Tropicoqueta’ o ‘Sendé’, escuchadas en la plataforma.

Las canciones más escuchadas de Beéle se han hecho famosas por sus ritmos caribeños y de afrobeat que se fusionan con el Dancehall. En 2019, el artista costeño empezó a sonar en varias plataformas con su sencillo ‘Loco’, toda una promesa del reguetón, que fue tendencia en redes sociales por varios meses.

Seis años después, en 2025, el artista sigue posicionándose en la industria. El lanzamiento de su último álbum ‘Borondo’ lo posicionó como uno de los cantantes más escuchados en Spotify.

Desde mayo, cuando fue el lanzamiento, Beéle ocupó el puesto número 12 del listado de Top Álbum de la plataforma, si embargo, ha estado incluso en el cuarto lugar.

Este miércoles 27 de agosto, cuatro canciones del artista aparecen en el top 10 de las canciones más escuchadas de Colombia: ‘La Plena-W Sound 05’; ‘Quédate’; ‘No tiene sentido’ y ‘Top Diésel’, que pertenecen a su último proyecto musical.

