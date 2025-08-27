En un operativo adelantado por investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla fue capturado Gerson Enrique Salcedo Arias, de 35 años, conocido con el alias de el abusador de la moto negra, señalado de múltiples delitos sexuales y de hurto en el Atlántico.

La captura se realizó este martes 26 de agosto de 2025 en la calle 73 con carrera 16, barrio Los Cedros, en el municipio de Soledad, en cumplimiento de una orden judicial expedida por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Malambo.

Según el reporte de la Fiscalía, Salcedo Arias registra 15 anotaciones judiciales, de las cuales 9 están relacionadas con delitos contra la integridad sexual. El más reciente proceso que enfrenta corresponde a hechos ocurridos el pasado 15 de agosto, cuando habría incurrido en acceso carnal violento, en concurso con hurto calificado agravado y acceso abusivo a un sistema informático.

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo este martes 26 y este miércoles 27 de agosto ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, que legalizó la captura, avaló la imputación de cargos y dispuso medida de aseguramiento en centro carcelario. El procesado no aceptó los cargos imputados y la defensa no interpuso recursos contra la decisión.

Las autoridades resaltaron el trabajo de los investigadores judiciales que lograron identificar al presunto responsable y concretar su captura en tiempo récord.

El caso por el que se procesa a Salcedo Arias está relacionado con una denuncia interpuesta por una víctima que solicitó un servicio de mototaxi y terminó abusada sexualmente en un sector enmontado entre Malambo y el municipio de Soledad.

La versión que obtuvo la autoridad señala que la víctima, de 29 años de edad y cuya identidad se protege, solicitó un servicio para trasladarse hasta el barrio Villa Muvdi, en Soledad, por lo que motorizado aceptó.

“Según la información recopilada, la victima manifestó que solicitó un servicio de mototaxi a un sujeto desconocido para que la llevara a su vivienda en el barrio Villa Muvdi. En el camino se desvía a un sector enmontado donde le hurtan sus pertenencias y abusan sexualmente de ella, tras cometer el hecho (el conductor) se da a la huida con rumbo desconocido”, detalló la autoridad.

Las autoridades policiales señalaron que la mujer fue trasladada al hospital Juan Domínguez Romero para su atención y valoración médica.

En Barranquilla y su área metropolitana ya se han registrado casos similares en los que motorizados dedicados al oficio de mototaxista terminan involucrados en casos de abusos sexuales de mujeres.

Recordemos que en marzo del año anterior la Fiscalía General de la Nación confirmó la condena a 19 años y 5 meses de prisión, proferida por un juez de conocimiento, contra Julio César González Navarro, conocido con el alias de ‘el terror de la moto roja’, un hombre que había sido capturado en octubre de 2023 luego de permanecer prófugo desde 2017.

Captura de Julio César González Navarro, alias 'el terror de la moto roja'.

González Navarro usaba una moto y fingía ser mototaxista para captar a sus víctimas en las salidas de centros comerciales del sur de la ciudad. Luego, tras ofrecerles el servicio de transporte informal, las terminaba llevando a una trocha entre Soledad y Malambo para accederlas carnalmente.

En su momento las autoridades documentaron seis casos de víctimas, entre estas el de una niña de 11 años gestora de paz.

El mismo de años anteriores

Gerson Enrique Salcedo Arias, señalado por las autoridades de supuestamente ser ‘el Abusador de la Moto Negra’, es un depredador sexual que haciéndose pasar por mototaxista ha afectado a al menos 11 mujeres vecinas de Soledad y Malambo.

En noviembre de 2021 trascendió sobre su detención luego de varias denuncias en las que los relatos de las afectadas describían coincidentemente al mismo victimario en varios aspectos: modus operandi, apariencia física, su casco y su moto.

Es decir, Salcedo Arias se presentaba como motaxista y esperaba ubicar a mujeres que requerían de traslados a zonas apartadas, donde amenazaba a las mujeres y las sometía a abusos sexuales, casos que fueron reportados, denunciados y que permitieron avanzar en la investigación, hasta la captura del señalado abusador.

“Mediante labores de Policía judicial, se detectó que el supuesto mototaxista ofrecía sus servicios a mujeres. Al parecer, luego de recogerlas, desviaba su recorrido con el argumento de que había retenes de tránsito y las conducía hacia trochas o lugares despoblados, donde se presume que las accedía carnalmente y les hurtaba sus pertenencias”, detalló un investigador.

Salcedo, ‘el abusador de la moto negra’.

