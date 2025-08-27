Este viernes, en el municipio de Baranoa, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) hará entrega de ‘Computadores para Educar’ a niños y jóvenes de las instituciones de educación oficial del municipio de Baranoa.

La ceremonia se cumplirá con presencia del ministro Julián Molina y el alcalde Edinson Palma, siendo resultado de la gestión adelantada ante el Gobierno nacional para impactar al municipio con este programa, que tiene como propósito reducir las brechas sociales y promover de manera equitativa el acceso y uso de la tecnología.

La entrega se llevará a cabo a las 8:30 a. m. en la cancha múltiple Eugenio Gómez Arteta. En el marco del evento, también se realizará la ceremonia de graduación de jóvenes que completaron formación en habilidades digitales a través del programa Talento Tech, impulsado por MinTIC.

Al respecto, el alcalde Edinson Palma extendió una invitación abierta a la comunidad para que asista a este acto de alcance nacional.

Es de anotar que el programa ‘Computadores para Educar’ se encuentra enfocado en fomentar el acceso a la tecnología, la formación a los maestros y responsabilidad ambiental a través del reuso y aprovechamiento de los residuos electrónicos.