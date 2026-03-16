La Alcaldía de Soledad, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, puso en marcha la convocatoria de los cursos gratuitos Social Tech.

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La convocatoria está dirigida a toda la población mayor de 18 años que quiera fortalecer competencias digitales, crecer en entornos virtuales y abrir oportunidades de ingreso a través de internet.

Teniendo en cuenta esta oportunidad, la Oficina Asesora de Comunicaciones, convocó para este martes 17 de marzo a las 9.30 AM, a periodistas y medios de comunicación a participar de la socialización de los cursos disponibles, por parte de funcionarios de MinTic, con el objetivo de fortalecer sus competencias en el área digital.

Es importante anotar que estos espacios académicos van dirigidos a toda la comunidad soledeña, ya que el programa busca reducir brechas digitales, fomentar el emprendimiento y dotar a los ciudadanos de herramientas prácticas en marketing digital, creación de contenido y monetización.

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“Queremos que más familias conviertan la conectividad en oportunidades reales de formación y trabajo”, señaló Dubbys Coronado, directora de Comunicaciones de la Alcaldía de Soledad.

Detalles del programa

- Modalidad 100 % virtual, compatible con horarios laborales y académicos.

- Duración: 48 horas de formación.

- Certificación oficial de MinTIC y la Universidad Distrital.

- Sin costo de matrícula.

Los cursos que se encuentran disponibles son:

- Monetización de redes sociales.

- Marketing digital a través de redes sociales.

- Psicología del consumidor para redes sociales.

- Análisis y optimización de contenido digital.

- Monetización avanzada multiplataforma.

Estos cursos están disponibles totalmente gratis para Jóvenes, emprendedores, creadores de contenido y público general mayor de 18 años, interesados en economía digital, con acceso a internet y dispositivo básico.

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La alianza aprovecha la infraestructura y el acompañamiento pedagógico de la Universidad Distrital, el respaldo del MinTIC y la capacidad de la Alcaldía para llegar a la comunidad. Se espera promover proyectos digitales con enfoque comunitario y apoyar liderazgos que repliquen el conocimiento en sus entornos.

Las personas interesadas deben registrar su postulación en los canales oficiales de la Alcaldía y MinTIC, adjuntar documento de identidad y confirmar disponibilidad de conexión. Los cupos se asignarán por orden de registro hasta completar la capacidad disponible.

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