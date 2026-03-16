La administración municipal de Puerto Colombia adelanta la intervención del Hogar Infantil del corregimiento de Salgar, una obra que permitirá mejorar las condiciones de atención para más de 250 niños y niñas de esta comunidad.

Leer más: “Hay que hacer una auditoría al Software”: Benedetti sobre el sistema para las elecciones presidenciales

El proyecto contempla trabajos de adecuación y remodelación de la infraestructura, así como la dotación de mobiliario y elementos necesarios para el funcionamiento del centro, con el propósito de garantizar espacios adecuados para la atención de la primera infancia.

De acuerdo con el alcalde Plinio Cedeño, la iniciativa hace parte del programa municipal “Obras para el Progreso”, orientado a fortalecer la infraestructura social en distintos sectores del municipio.

Leer más: Procuraduría pide a Superservicios ampliar información sobre plan para la recuperación económica de Air-e

El mandatario señaló que el nuevo espacio contará con salas de estimulación temprana, sala cuna y áreas destinadas al desarrollo pedagógico de los menores, además de garantizar alimentación diaria y meriendas reforzadas para los beneficiarios.

“Más de 250 infantes salgareños serán beneficiados y atendidos en esta hermosa sede que vamos a dejar y que contará con sala cuna, estimulación primaria, alimentación diaria y aulas de clases modernas y dignas como los niños de Salgar se lo merecen”, afirmó el alcalde Plinio Cedeño.

Le puede interesar: Dimar pondrá en funcionamiento el proyecto GreenVoyage2050, en cooperación con la OMI

Según informó la administración municipal, la intervención también contempla la instalación del Centro de Integración Digital de Salgar dentro de la infraestructura, lo que permitirá ampliar los servicios comunitarios en el sector.

Las obras tienen un plazo de ejecución estimado de cinco meses y una inversión de más de 736 salarios mínimos legales vigentes. La administración espera que el espacio entre en funcionamiento durante el segundo semestre de 2026.

Leer más: Desmontan tomas ilegales en acueducto y recuperan agua para comunidades del sur del Atlántico