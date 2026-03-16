La autoridad marítima de Colombia anunció, la Dimar, anunció que se llevó a cabo la reunión de inauguración del Proyecto GreenVoyage2050 de la Organización Marítima Internacional (OMI) en Colombia, con lo cual se configura el inicio formal de esta iniciativa de cooperación técnica internacional en el país.

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Según lo que se dice del proyecto GreenVoyage2050, la iniciativa brindará apoyo a Colombia en la construcción de un Plan de Acción Nacional (NAP) orientado a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) procedentes de los buques, en concordancia con la Estrategia 2023 de la OMI para la reducción de emisiones de GEI, que establece como meta alcanzar emisiones netas cero hacia 2050.

Durante los próximos 18 meses, el país avanzará en un proceso estructurado que permitirá fortalecer sus capacidades técnicas, regulatorias e institucionales para la descarbonización del transporte marítimo, promoviendo una transición ordenada, alineada con el marco multilateral y coherente con los compromisos internacionales de Colombia en materia de cambio climático.

La capitana de fragata Natalia Burgos Uribe, Coordinadora del Grupo de Investigación y Señalización Marítima de la Dimar, represó que “Colombia da un paso clave hacia la descarbonización del transporte marítimo. Como país socio del programa Green Voyage 2050 de la Organización Marítima Internacional, contamos con el apoyo técnico especializado para construir el Plan de Acción Nacional y reducir las emisiones de los buques en línea con la estrategia de GEI que apunta a emisiones netas cero hacia un 2050”.

En este contexto, la Dirección General Marítima, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, liderará y coordinará el trabajo articulado con las entidades que integran la Mesa de Trabajo Interinstitucional y demás actores estratégicos, con el propósito de avanzar en la reducción de emisiones del sector marítimo, integrando enfoques ambientales, energéticos, de transporte y de política pública.

“Esto es una oportunidad para que el país impulse la competitividad del sector, fortalezca el comercio marítimo y se prepare para nuevos estándares internacionales. El pasado 3 de febrero realizamos la reunión de inauguración del proyecto Green Voyage 2050 en Colombia, dando inicio oficial a un proceso de 18 meses que fortalecerá nuestras capacidades técnicas, regulatorias e institucionales para una transición marítima más sostenible”, añadió la capitana Burgos Uribe.

Así mismo, manifestó que “este trabajo no empieza de cero, el país ya viene avanzando de manera interinstitucional con las entidades que integran el sector marítimo, ambiental, energético y de transporte. Dimar, como Autoridad Marítima de Colombia, liderará y coordinará estos esfuerzos conjuntos para asegurar una visión alineada, coherente y articulada”.

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La puesta en marcha del Proyecto GreenVoyage2050 reafirma el compromiso de Colombia y de la DIMAR con la sostenibilidad del transporte marítimo y con los esfuerzos globales orientados a enfrentar el cambio climático desde el ámbito marítimo.