El hurto de energía se constituye como un delito al intentar evadir el pago de consumo real del servicio público. En ese sentido, la empresa Air-e viene adelantando operativos para combatir este flagelo en los departamentos donde presta el servicio.

Como parte de estas acciones, fue sancionado el establecimiento, identificado como Licores Mi selección, el cual tenía una conexión ilegal a la red de propiedad de Air-e Intervenida para evadir el pago del consumo real del servicio de energía en la licorera, en donde se expenden diferentes tipos de bebidas embriagantes.

Este establecimiento, ubicado en la carrera 17 con la calle 62, en caso de que siga incurriendo en conductas delictivas puede conllevar a que sea cerrado definitivamente por las autoridades competentes.

Por otra parte, cerca cuatro establecimientos ubicados en la carrera 39 con la calle 33, en el centro de Barranquilla tenían conexiones antitécnicas para hurtar energía.

Otros operativos involucraron una quesera en el barrio Alto Prado de Plato tenía una conexión ilegal. Además, en este mismo municipio un hotel ubicado en el barrio El Carmen tenía conexiones irregulares.

En el caso de Riohacha, se detectaron casos de hurto de energía en tiendas en los barrios Entreríos y Jorge Pérez. Adicionalmente, establecimientos comerciales en los barrio Mareygua y Alto Prado en Maicao también tomaban la energía en forma ilegal de la red.

Finalmente, se encontró una irregularidad en una clínica veterinaria en el barrio San Antonio de Maicao