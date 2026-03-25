La empresa AQsur, en articulación con la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Agua Potable, y la Policía Nacional, mantiene su proceso de fortalecimiento de la capacidad de suministro del Acueducto Regional Manatí-Candelaria, mediante operativos de control contra conexiones ilegales que roban el preciado líquido.

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Según detalló la empresa, durante una reciente jornada de inspección, se logró la desconexión de más de 26 predios y fincas que estaban acoplados de “manera irregular a la tubería de aducción que transporta agua desde el Canal del Dique hasta la planta de tratamiento”.

“La recuperación de caudal nos permite avanzar en la optimización del sistema y garantizar una mejor prestación del servicio. Continuaremos con estas jornadas para proteger el recurso hídrico y asegurar que llegue de manera justa a todos los usuarios”, señaló Claudia Bahamón, Gerente Costa Norte.

La compañía manifestó que gracias a esta intervención, “se recuperaron aproximadamente 15 litros por segundo de caudal, lo que permitirá mejorar la continuidad y eficiencia del servicio para las comunidades beneficiadas”.

Según los datos entregados, “este volumen de agua representa una mayor capacidad de abastecimiento para cientos de usuarios, impactando positivamente a miles de habitantes de la región”.

Estas acciones se suman a operativos anteriores liderados por AQsur, en los que ya se habían recuperado cerca de 11 litros por segundo mediante la eliminación de conexiones ilegales, evidenciando el impacto de estas prácticas sobre el sistema.

Desde la entidad reiteraron que la detección y eliminación de conexiones irregulares seguirá siendo una prioridad, ya que estas afectan directamente la presión, la continuidad del servicio y el acceso equitativo al agua potable.

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AQsur hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier uso indebido del servicio y recordó que el cuidado del agua es una responsabilidad compartida.