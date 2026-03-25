El programa de aceleración empresarial ‘Potencia Tu Agroempresa’ liderado por TechnoServe anunció la apertura de su convocatoria 2026, hasta el próximo martes 31 de marzo, dirigida a pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector agroalimentario ubicadas en Barranquilla y el departamento del Atlántico.

Este espacio está dirigido a empresas transformadoras de alimentos y a empresas productivas de apoyo industrial que hacen parte de la cadena de valor agroalimentaria, incluyendo aquellas dedicadas a ingredientes e insumos alimentarios, maquinaria y equipos, envases y embalajes, y logística y distribución de alimentos.

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Desde 2024, ‘Potencia Tu Agroempresa” ha acompañado a más de 230 empresas en los departamentos de Santander, Cundinamarca y Atlántico. Durante 2025, el programa impactó a 89 empresas en el Atlántico, las cuales lograron un incremento total de US$2 millones en ventas, el fortalecimiento de 527 empleos, la generación de 107 enlaces comerciales y la adopción de 897 nuevas prácticas empresariales.

Adicionalmente, el programa ha impulsado la inclusión y el liderazgo diverso en el departamento: el 55 % de las empresas participantes son lideradas por mujeres y el 16 % por jóvenes.

El valor estimado del programa para una empresa participante es de US$10.000. Sin embargo, gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Barranquilla, Fundación Santo Domingo y TechnoServe, las PYMES del Atlántico seleccionadas podrán acceder sin ningún costo, recibiendo acompañamiento técnico especializado por 7.5 meses, formación empresarial y acceso a redes estratégicas de apoyo.

Luego de los resultados alcanzados en 2025, el programa reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial del país, ofreciendo acompañamiento estratégico para mejorar la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad de los negocios participantes, esto, con el respaldo de aliados internacionales como Fundación Visa, Fundación Vitol, Argidius y el apoyo de aliados territoriales como la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Fundación Santo Domingo,

Las empresas interesadas en postularse deberán cumplir pertenecer al sector agroindustrial, de alimentos o transformación de alimentos; contar con ventas anuales entre $50 millones y $12.000 millones de pesos; tener al menos dos empleados a tiempo completo y contar con una operación mínima de 12 meses en el mercado. El proceso se debe realizarse a través de un formulario.