Con una participación de más de 600 asistentes entre estudiantes, sector público, academia y actores del ecosistema digital se desarrolló en el Gran Malecón el evento ְ‘SENATIC: Efecto Transformador’, un espacio que permitió visibilizar los avances del programa en la formación tecnológica en Colombia.

A la fecha, la iniciativa ha validado más de 199.000 certificaciones en habilidades digitales, una cifra que refleja el fortalecimiento del capital humano y la conexión del talento con nuevas oportunidades en la economía digital.

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Durante la jornada, se destacó que SENATIC no solo busca ampliar el acceso a la formación, sino también consolidar una ruta de crecimiento para los jóvenes a través del conocimiento tecnológico. En ese sentido, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa enfatizó que el verdadero reto está en lograr una inclusión productiva en el mundo digital.

JHONY OLIVARES Eduardo Verano durante el evento

“La transformación real de nuestro departamento es el día que logremos una inclusión productiva en el mundo digital”, expresó, al tiempo que advirtió que las habilidades tecnológicas evolucionan a gran velocidad, lo que obliga a actualizar constantemente el sistema educativo.

El mandatario también subrayó que la economía digital, la inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo el empleo y la competitividad, por lo que insistió en la necesidad de formar a los jóvenes en áreas como programación, analítica de datos, desarrollo de software y servicios en la nube.

Además, destacó que el Atlántico ha avanzado con más de 5.000 jóvenes formados en habilidades digitales en 19 municipios, impactando a 94 instituciones educativas, aunque reconoció que aún hay retos por superar en materia de cobertura y acceso.

Por su parte, Jacqueline Rojas, directora regional del SENA, señaló que este proceso ha sido el resultado de un trabajo articulado entre varias entidades, permitiendo llevar programas tecnológicos a diferentes territorios.

Indicó que más de 14 mil jóvenes ya han sido certificados en el marco de esta estrategia y que incluso cerca de 100 estudiantes han logrado continuar su formación en educación superior tras culminar su etapa técnica.

JHONY OLIVARES Jacqueline Rojas, directora regional del SENA

Rojas también destacó que uno de los mayores desafíos ha sido identificar instituciones con las condiciones necesarias para implementar estos programas, especialmente en zonas donde no existía conectividad o infraestructura adecuada. Sin embargo, resaltó que la apuesta es seguir ampliando la cobertura y cerrar brechas en municipios del sur, centro y zona costera del Atlántico.

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En el evento también se abordó la importancia de la conectividad como base para el desarrollo digital. Desde el Ministerio TIC se reiteró que el acceso a internet es clave para garantizar que la formación tecnológica llegue a todos los territorios, señalando que se han realizado inversiones en infraestructura para conectar zonas donde antes no había servicio.

Asimismo, se destacó que el programa SENATIC opera a través de líneas estratégicas que incluyen formación profesional en tecnologías de la información, actualización curricular y formación de formadores, lo que ha permitido que instructores multipliquen el conocimiento en distintas regiones del país.

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