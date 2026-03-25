Según el más reciente comunicado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), el consumo del pescado en Colombia sigue en ascenso. Según la cartera ministerial, durante la última década pasó de 5,3 kg per cápita a 11,4 kg en 2025.

Para la Semana, proyectan un consumo cercano a 50.000 toneladas, lo que representa una variación frente al promedio mensual, acorde con el comportamiento estacional de la demanda.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, señaló: “El mayor consumo de pescado refleja el fortalecimiento de la acuicultura nacional y el trabajo articulado para garantizar una adecuada disponibilidad de alimentos en el país, en línea con la Revolución por la Vida. Este sector es estratégico para la seguridad alimentaria, aporta al desarrollo de las economías rurales y es fundamental en la consolidación de Colombia como potencia alimentaria, al generar ingresos y sustento para miles de familias productoras. En esta temporada de alta demanda, contamos con una oferta suficiente, diversa y con condiciones estables en los precios, lo que brinda tranquilidad a los consumidores y promueve el consumo de productos pesqueros nacionales”.

En términos de precios, prevén un comportamiento estable en las principales centrales mayoristas, con variaciones generalmente inferiores al 10% anual. Comportamiento que responde a la oferta de producto y a la articulación institucional para el monitoreo del abastecimiento durante la temporada.

De acuerdo con el comportamiento reciente del abastecimiento, al comparar febrero de 2026 con febrero de 2025, el incremento en el abastecimiento fue generalizado. Siete de los ocho grupos de alimentos monitoreados registraron mayor oferta, donde el pescado lideró el crecimiento con 24,9%, seguido por los lácteos y huevos (20,9%), las carnes (14,2%), los procesados (9,8%), los granos y cereales (7,4%), las verduras y hortalizas (5,3%) y las frutas (2,3%).

Indicaron que el abastecimiento proviene principalmente de la acuicultura (cultivo de peces y camarones), que representa alrededor del 57% de la producción nacional, seguida por la pesca de captura con el 15% y las importaciones de productos pesqueros y de la acuicultura que aportan el 28% restante.

Por otra parte, especificaron que durante la temporada el consumo de pescado se complementa con una amplia oferta de productos agrícolas tradicionales que hacen parte de los hogares colombianos en Semana Santa como yuca, con 242.807 toneladas, plátano con 476.148 toneladas a nivel nacional, además de cerca de 150 mil toneladas de papa, base de preparaciones típicas como sancochos y sudados, fortalecen el consumo de alimentos frescos y de origen nacional durante la temporada.

Anuncian plan operativo

En la capital de la República, la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. (CORABASTOS), la principal central de abastos del país, en coordinación con la Secretaría de Salud de Bogotá, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y el SENA, establecieron un plan operativo especial activado para garantizar el abastecimiento, la calidad y la trazabilidad del pescado durante la Semana Mayor.

En este sentido, la AUNAP anunció el fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en diferentes regiones del país, con el propósito de garantizar un acceso responsable y sostenible a este alimento y destacó el papel estratégico que desempeña el sector de la acuicultura en la seguridad alimentaria del país.

Al respecto su director general, William Tepud, manifestó: “El sector pesquero y acuícola desempeña un papel estratégico en la seguridad alimentaria del país, con aproximadamente el 3,3% del PIB agropecuario, consolidándose como un componente relevante en la economía rural y en el abastecimiento de alimentos. Asimismo, es fundamental para el sustento de miles de familias pescadoras y acuicultoras, especialmente en zonas rurales y costeras. Para esta semana mayor existe una oferta suficiente y diversificada (acuicultura, pesca e importaciones) que garantiza el suministro en todo el país”, indicó.

Por su parte el Gerente General de Corabastos, David Martínez Carrillo dijo “Hemos reforzado nuestros protocolos y capacidades logísticas para que los consumidores encuentren pescado fresco, seguro y con trazabilidad verificable durante toda la Semana Santa”.

La Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá anotó que así como en 2025 realizaron 219 operativos, inspeccionó más de 201 mil kilos de pescado y destruyó 242 kilos por incumplimientos sanitarios en 2026 se han programado 13 operativos por localidad durante la temporada que va desde el 20 de marzo al 10 de abril, con un enfoque más intensivo en puntos críticos de comercialización.

“Con estas acciones, fortalecemos la vigilancia sanitaria y la presencia institucional en toda la ciudad para proteger la salud de la ciudadanía. Por eso, reiteramos el llamado a comprar en sitios confiables, verificar olor, textura y apariencia, y evitar productos sin adecuada congelación o manipulación. La prevención comienza desde la compra”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud de Bogotá.