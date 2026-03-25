Durante su participación en la Asamblea de Asocapitales, que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín este miércoles, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se refirió a la necesidad que existe frente al acompañamiento del nuevo Gobierno nacional para impulsar proyectos en las ciudades y departamentos del país.

Según el mandatario, algunas problemáticas como la extorsión serían más fáciles de resolver con “un presidente que comparta con los territorios”.

“Para nosotros es sencillo hablar con los alcaldes y gobernadores de turno, pero qué bueno sería que al nuevo presidente o presidenta se le pueda llamar para brindar apoyo en cosas que tienen las ciudades o departamentos en el día a día; esa sería una Colombia diferente”, comentó Char.

En el caso de Barranquilla, el alcalde mencionó que los planes están enfocados en cofinanciar ciertos proyectos que se vienen para el próximo año y medio: “El próximo mandatario que asuma le va a tocar compartir con nosotros año y medio más, entonces ojalá sea fácil que nos acompañen en los proyectos que venimos desarrollando”.

A su vez, Char también enfatizó en la lucha contra la inseguridad en el país y la importancia de que el Gobierno asuma una responsabilidad en este asunto.

“Las ciudades estamos asfixiadas por la extorsión, el atraco y las estructuras criminales que se insertaron en las ciudades. Esto es terrible. Necesitamos apoyo”, agregó.

Impulsar el turismo

Otro de los temas abordados fue el presente de las ciudades capitales y el alcalde Alejandro Char destacó que convertir a Barranquilla en un punto de interés para los turistas del país y el mundo ha permitido reorganizar las fuentes de ingresos de la capital del Atlántico.

“¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que en Barranquilla le íbamos a dar la cara al río después de 200 años? Pues construimos el Gran Malecón. No se imaginan, 50 millones de personas han llegado al Malecón. Los hoteles llenos, los restaurantes llenos, los centros comerciales llenos”, agregó.

Puso de presente que “ahora mucha gente va a Cartagena tres o cuatro días y se pasa un día por Barranquilla. Van a Santa Marta por dos o tres días y se pasan dos días por Barranquilla. De verdad que eso del turismo cómo ha potenciado la economía de nuestra ciudad”.

Señaló, además, que “la labor de ser alcalde no es nada fácil, la gente confía en el alcalde. El alcalde tiene sobre sus hombros una responsabilidad inmensa. Y qué rico es haberle devuelto la confianza a Barranquilla. Es un orgullo ser alcalde en Colombia y es un orgullo hacerlo bien”.

Seguidamente, explicó que “lo de Barranquilla no es suerte, es confianza que la gente ha tenido en una administración que no arrancó hoy... Nosotros tenemos 18 años construyendo una confianza que hoy nos permite resolver nuestros problemas”.

Por otro lado, Char destacó que cuando recibió la ciudad, en su primera administración, se encontraba bajo la Ley 550, tenía bajos recaudos de impuesto predial y de industria y comercio. “Hoy es una realidad distinta. Este año vamos a estar en cerca de los $3 billones, es decir, la renta de la ciudad se ha multiplicado cerca de 18 veces en 15 años”.

Respaldo del resto del país

Alejandro Eder, alcalde de Cali, y quien también estuvo invitado al panel de Asocapitales, destacó la unión entre mandatarios y destacó el modelo de gobierno de Barranquilla.

“Todos los alcaldes aquí nos hemos ayudado mucho. Alex me dio este consejo arrancando y es cuando uno arregla las vías barrio adentro, uno le está resolviendo el problema a los abuelos y a toda la comunidad que quieren salir a caminar”, anotó.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, destacó que “lo que sucede en Barranquilla es un modelo increíble en Colombia”.