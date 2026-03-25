La alcaldía de Malambo decretó ley seca en el municipio con motivo de la Semana Santa, mediante el decreto 064 del 20 de marzo de 2026, con el fin de preservar el orden público y el respeto por las tradiciones religiosas.

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La medida regirá desde las 6:00 de la mañana del jueves 2 de abril hasta las 11:59 de la noche del viernes 3, periodo en el que queda prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio municipal. Asimismo, se restringe el uso de altoparlantes y amplificadores en establecimientos y en espacios abiertos al público, especialmente en zonas residenciales.

El decreto también establece la prohibición del expendio de licores en tiendas de barrio, supertiendas, droguerías, licorerías, estancos, panaderías y demás establecimientos comerciales similares, cuando estos productos estén destinados al consumo.

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Entre los argumentos de la Administración municipal para adoptar esta decisión se destaca que Malambo es una comunidad con una fuerte tradición cristiana, en la que los ciudadanos participan activamente en procesiones, misas y viacrucis, manteniendo un ambiente de recogimiento durante los días santos.

De igual forma, se advierte que el consumo de bebidas alcohólicas puede alterar el orden público, al incrementar factores como la accidentalidad y los comportamientos que afectan la convivencia ciudadana.

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Asimismo, la vigilancia del cumplimiento de esta medida estará a cargo de la Oficina de Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia, con el apoyo de la Policía Nacional, quienes podrán adelantar operativos y aplicar las sanciones correspondientes conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016.

Con esta disposición, la Administración municipal busca garantizar el desarrollo tranquilo de las actividades religiosas y fortalecer el respeto por las tradiciones propias de la Semana Santa.

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