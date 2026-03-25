Las obras de construcción de la Institución Educativa Julio Flórez entran en su recta final para beneficiar muy pronto a cerca de 1.600 estudiantes de Villas de San Pablo y Caribe Verde.

Así lo confirmó el alcalde Alejandro Char, quien llevó a cabo este miércoles una visita de inspección a la obra que se ejecuta con recursos del Gobierno nacional y del Distrito.

“La IED Julio Flórez contará con cerca de 12 mil metros cuadrados de infraestructura moderna y digna: aulas, laboratorios, biblioteca, cocina, comedor y espacios para el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes”, declaró.

De igual manera, el mandatario precisó que “junto a Findeter estamos invirtiendo $21.600 millones en esta obra que le apuesta a una formación de calidad. Aquí también llegará la IUB, porque en Barranquilla creemos en la educación como una oportunidad en cada etapa de la vida. ¡Sí se puede!”.

Puso de presente entonces: “Vale la pena decir que esta infraestructura la vamos a usar para que llegue a la universidad. La IUB va a llegar aquí después de las 5:00 de la tarde, que los muchachos de acá que quieran hacer las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales lo puedan hacer. Así que estamos felices de invertir con la Nación en esta tremenda infraestructura”.

Sumado a esto, Char detalló que “este sector de Barranquilla tiene un Sena, que construimos en nuestro gobierno anterior, tiene un parque cultural con una concha acústica. Entonces, fíjese que nuestras inversiones son complementarias, pensamos en todo”.

A su vez, agregó: “Invertir en educación es invertir en el presente y en el futuro de nuestro país. Nosotros en Barranquilla hacemos esfuerzos todos los días por hacerlo y no nos cansamos de inaugurar colegios, de mejorar la infraestructura educativa, tecnológica, alimentaria, primera infancia, educación superior, entre otros”.

De esta manera, la IED Julio Flórez, buscará brindar espacios dignos y modernos en un lote de 12.000 metros cuadrados. En ese contexto, la institución cuenta con 4 aulas de preescolar, 22 aulas regulares, 9 baterías sanitarias, cuarto técnico, cocina, comedor, 2 aulas polivalientes, laboratorio integrado y aula de tecnología.

Detalles de la obra

Actualmente en las instalaciones de lo que será la IED Julio Flórez se desarrollan algunos trabajos para el fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Dicho esto, se ejecuta la soldadura de estructura metálica para coliseo de cancha, el resane de muros, el arreglo de ventanería y la limpieza e instalación de pisos.

Además, ya comenzaron las labores de excavación para el registro de un transformador, la pintura de calados, la instalación de tuberías en las aulas y la pulida de pisos en baños.