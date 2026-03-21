La institución educativa Álvaro Ulcué Chocué, situada en el municipio de Tuchín, en Córdoba, será un megacolegio. Así se lo anunció el gobernador Erasmo Zuleta Bechara a la comunidad educativa durante la agenda de territorio que realiza el mandatario.

La nueva infraestructura será construida en un predio diferente a donde funciona actualmente el centro educativo, y además se convertirá en una sede multiservicios en la que ofrecerán programas de formación en educación técnica y profesional.

El mandatario confirmó que la ejecución del proyecto iniciará en los próximos dos meses y la inversión es de alrededor de 31.000 millones de pesos, dando respuesta a una necesidad histórica de la comunidad en materia de infraestructura educativa.

Cortesía Gobernación de Córdoba

“Hoy (ayer viernes) venimos a decirle a Tuchín que este sueño sí va. En dos meses estaremos colocando la primera piedra de este megacolegio que traerá dignidad, oportunidades y futuro para nuestros niños y jóvenes”, agregó Zuleta Bechara.

El proyecto ha sido concebido como un espacio educativo integral que no solo fortalecerá los procesos académicos, sino que también exaltará la identidad cultural indígena del municipio, incorporando en su diseño elementos inspirados en el sombrero vueltiao, símbolo representativo de la región.

La infraestructura contemplada incluye aulas para preescolar, primaria y bachillerato, biblioteca, laboratorios, auditorio, comedor escolar, zonas deportivas, espacios culturales y áreas recreativas, pensadas para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje y desarrollo integral.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por la comunidad educativa, que ve en este proyecto una oportunidad real de transformación.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Una de esas voces es la de la docente Yeandris Paola Beltrán, quien sostuvo que “este anuncio nos llena de esperanza. Saber que vamos a tener un colegio de mejor calidad nos motiva a seguir estudiando y a creer que podemos salir adelante con nuevas y bonitas instalaciones”.

Por su parte la maestra Nelcida Flores indica que se trata de una “noticia muy importante para Tuchín. Este megacolegio va a cambiar la forma en que enseñamos y aprendemos, y abrirá nuevas oportunidades para nuestros estudiantes”.