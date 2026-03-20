Este viernes 20 de marzo, internos de la Cárcel Judicial de Valledupar y de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad, conocida como ‘La Tramacúa’, realizaron una jornada de limpieza en un sector del barrio La Nevada, perteneciente a la comuna 5 de esta capital.

Leer más: Murió conductor que había resultado herido en choque con camioneta en zona rural de Tamalameque

Las labores fueron en los alrededores de la Institución Educativa La Esperanza. Para esto fueron escogidos más de 10 reclusos que hacen parte de los programas de resocialización y que buscan tener un reintegro a la sociedad.

Cortesía

La directora de la Cárcel Judicial, Yesenia Salazar Díaz, manifestó que la iniciativa busca concientizar sobre las oportunidades que merecen las personas privadas de la libertad.

Le puede interesar: Docentes de Valledupar se irían a paro por falta de pago de prima

“La sociedad debe aceptar que estas personas a pesar de haber cometido un error en algún momento de su vida, pueden volver a la vida, a la libertad”, indicó la funcionaria.

En la actividad también estuvo el director de la Penitenciaria, Carlos Molina, quien refirió que estas acciones hacen parte de un programa nacional del INPEC, y que está siendo retomado en este 2026, luego de grandes resultados en 2025.

No olvide leer: Capturado peligroso sicario del ‘Clan del Golfo’

Estas acciones fueron realizadas en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Valledupar, en el marco del programa de resocialización ‘Buena Esa’.

Cortesía

“La idea no solo es regalar una nueva cara a los espacios intervenidos, sino concientizar cómo estos seres humanos están buscando una segunda oportunidad y eligen limpiarle la ciudad a las personas que disfrutan de la libertad”, dijo Félix Varela, secretario de Gobierno municipal.