En una clínica de Valledupar murió Ricardo Huldelhaunsen, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado 18 de marzo en la vía que del municipio de Tamalameque, Cesar, comunica con El Burro, más exactamente a la altura del corregimiento de Palestina, al colisionar dos vehículos.

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Este hombre de 65 años era el conductor de un automóvil Madza, en el cual transportaba pasajeros a corregimientos y municipios cercanos. Para el día de los hechos iba con una pasajera hacia Aguachica, cuando chocó con una camioneta que era conducida por el sacerdote Gabriel Bayona, párroco de la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria de El Banco, Magdalena.

Huldelhaunsen se llevó la peor parte, pues sufrió graves lesiones en extremidades y tórax. Luego de recibir los primeros auxilios fue trasladado a una clínica en Valledupar, donde se registró su deceso en horas de la madrugada de este viernes 20 de marzo.

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La pasajera que viajaba junto con él es Ivonne Yurani Herrera Oliviery, de 39 años, preventista de licores. Viajaba en la parte trasera del vehículo y tras el accidente sufrió lesiones en las piernas y fue remitida a una clínica en este municipio.

Entre tanto, el sacerdote Gabriel Bayona, quien conducía la camioneta de placa JER-599, se encuentra fuera de peligro.

Versiones de testigos señalaron que el accidente pudo ser originado por el fuerte aguacero que caía ese día en la región, la humedad en la carretera y poca visibilidad.

En Tamalameque hay consternación por la muerte de Ricardo Huldelhaunsen, ya que era un hombre trabajador, prestaba sus servicios como transportador de pasajeros a la Alcaldía de Valledupar y con su trabajo les costeaba los estudios universitarios a sus hijos.