Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este 158 de marzo, en la vía que del municipio de Tamalameque, Cesar, comunica con El Burro, más exactamente a la altura del corregimiento de Palestina, al colisionar dos vehículos.

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El hecho sucedió cuando en la región caía un fuerte aguacero que pudo propiciar el siniestro debido a la humedad de la carretera y la poca visibilidad para los conductores.

Los vehículos involucrados fueron un automóvil de color azul, conducido por Ricardo Huldelhaunsen oriundo de Tamalameque, quien se dedica al transporte informal hacia pueblos cercanos. Junto a él se movilizaba, al parecer, como pasajera, Ivonne Yurani Herrera Oliviery de 39 años natural de Aguachica. Ambos resultaron heridos y fueron remitidos al Hospital Local, de El Banco, Magdalena.

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El otro vehículo involucrado fue una camioneta de placa JER-599, de color negro conducida por el sacerdote Gabriel Bayona, párroco de la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria de El Banco, Magdalena, y natural de Ocaña. El religioso también sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital cercano.

Testigos indicaron que el fuerte choque llevó a que el automotor conducido por el sacerdote terminara completamente volcado y convertido en chatarra, al igual que el de transporte de pasajeros.

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Otros usuarios de la vía ayudaron a los lesionados hasta la llegada de ambulancia para ser evacuados a los hospitales.