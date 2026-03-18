El juez quinto civil municipal de Barranquilla ordenó el arresto de Eudes Del Carmen Cueto Angulo, Gerente Regional En Salud De Nueva E.P.S, S.A. y a quien era su superior jerárquico, Juan Carlos Fontalvo Gamarra en su condición de Gerente Regional Norte De Nueva E.P.S. S.A..

La orden se dictó debido a los incidentes de desacatos presentados en tutelas interpuestas por lo usuarios de dicha EPS que reclaman tratamiento, medicinas y citas, entre otros servicios.

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La determinación del juez fue “sancionar a la Dra Eudes Del Carmen Cueto Angulo, en su condición de Gerente Regional En Salud De Nueva E.P.S, S.A. y su superior jerárquico el señor Juan Carlos Fontalvo Gamarra en su condición de Gerente Regional Norte De Nueva E.P.S. S.A. con arresto de diez (10) días los cuales deberán cumplir en las instalaciones del centro penitenciario de la ciudad que reside; o en el lugar que el Inpec determine, establecimiento que dispondrá todo lo necesario para la seguridad y protección del arrestado”.

Además les ordena una “multa de cinco (5) salarios mínimo mensuales” que deberá “pagar la multa dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la providencia que impone la multa lo cual deberá acreditar ante el juzgado”.

Según el informe de los agentes de Policía designados para cumplir la orden judicial, al momento de presentarse en las oficinas de la Nueva EPS, los funcionarios no fueron encontrados.

Al momento de arribar a la oficina, el asesor Jurídico de esa entidad, manifestó que de un lado Cueto Angulo “se encuentra incapacitada” sin agregar “datos adicionales”. De otro lado, manifestó que Fontalvo Gamarra “no se encuentra en esta entidad desde diciembre del año 2025, el cual fue trasladado a la regional centro en la ciudad de Bogotá D.C.”.

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Por el momento la orden de arresto permanecería vigente, hasta que el juzgado determine lo contrario o actualice la orden contra los funcionarios que entren a asumir las responsabilidades del caso.