La Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla tiene abiertas las inscripciones de cara a su programa ‘Marino por una Semana’ donde un grupo de jóvenes entre 14 y 18 años podrán pasar una semana formándose sobre los valores de la armada colombiana y el valor del estudio de los océanos y cuerpos de gua en el país.

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El capitán de fragata Henry Buchheim, comandante del batallón de la escuela naval de suboficiales ARC Barranquilla, destacó las características del programa e hizo la invitación para los interesados.

“El programa ‘Marino por una Semana’ nace con un propósito, con una intención, y es generar una experiencia vivencial para los jóvenes, especialmente entre 14 y 18 años, que quieran conocer un poco más acerca de cómo son las vivencias de nosotros, los marinos, pero que, realmente, lo que nosotros buscamos es sembrar esa semillita de interés y deseo por conocer un poco más acerca de lo que son nuestra conciencia marítima y nuestros intereses marítimos”, detalló.

El programa tiene como principal fin la formación, alejándose de las intenciones de reclutamiento pues el principal foco se centra en el conocimiento de Colombia como un país rico en fuentes hídricas: “Queremos darles a conocer cuál es la relevancia, cuál es la importancia para nuestro país, porque Colombia es un país bioceánico, casi 45 % por ciento del territorio colombiano es territorio marítimo. Nosotros queremos mostrarles cómo, a través de nuestra misión, protegemos esos intereses marítimos colombianos”.

La experiencia incluye alojamiento, equipamiento, transportes y alimentación y la forma de proceder a la inscripción es realmente sencilla: “El programa está publicado en las en la página web de la escuela naval de suboficiales ARC Barranquilla. Entras a la página, y ahí puedes buscar el link de acceso, vas a encontrar un código QR, le das con el teléfono, ingresas y te registras para la para optar por el por el programa. Hay unos requisitos básicos para para ingresar al programa. Si eres menor de edad, pues, obviamente, tienes que tener el consentimiento de tus papás. El costo del programa es un millón 100 mil pesos. Si llegas con cinco compañeros más, te hacemos un diez por ciento de descuento”.

La formación tendrá base en Barranquilla, pero también se viajará a la Base Naval de Cartagena, donde están los principales activos del país: “Los vamos a llevar a la aviación naval, para que conozcan las capacidades de la aviación naval, y cómo con esas capacidades protegemos esos intereses marítimos. Los vamos a llevar a Cartagena, a la base naval, donde se encuentran nuestros activos estratégicos, las fragatas, los submarinos. Los vamos a llevar a que los conozcan”.

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El capitán Buchheim señaló que la inscripción está abierta hasta el próximo 20 de marzo: “Son cupos limitados. El máximo que vamos a recibir este semestre van a ser 60 jóvenes, para, precisamente, darles una muy buena orientación y acompañamiento. Casi personalizada”.