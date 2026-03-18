La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, informó que la construcción del Sistema Regional de Acueducto Rural de Sabanalarga tiene un avance del 85 %.

El proyecto se sumará a resultados exitosos que viene cosechando hace más de dos décadas el Plan Departamental de Agua del Atlántico en corregimientos, como los acueductos de Arroyo Negro en Repelón, Arroyo de Piedras en Luruaco o Burrusco en Palmar de Varela, recientemente entregados en operaciones a sus comunidades.

El gobernador Eduardo Verano explicó que la regionalización de los acueductos en el Atlántico trae consigo un proceso de transformación que se nota en la salud de la gente, en la piel de los niños y en la reducción de enfermedades gastrointestinales.

“El acueducto rural de Sabanalarga funciona como un sistema integral que inicia en la estación de bombeo ubicada en su cabecera municipal, desde donde se impulsa el agua a través de una red de conducción de más de 8.7 kilómetros hasta el corregimiento de Colombia, y posteriormente se extiende hacia Molinero mediante otra línea de más de 5.4 kilómetros”, dijo el mandatario departamental.

Lea también: Obras en el Cortissoz ven una luz al final del túnel: sala de maletas será entregada en mayo

Resaltó que hace al menos 20 años, Sabanalarga se abastecía con pozos profundos, el agua que se tomaba era agua gruesa, agua cruda que traía una serie de dificultades para el organismo y que actualmente, en la cabecera municipal, solos las personas de mayor edad recuerdan.

“Estas son megaobras que causan incomodidades, por eso le pedimos a la gente paciencia. Esta obra tiene su proceso de captación en el río Magdalena, en el oriente del departamento, en el municipio de Ponedera, que conecta a través de kilómetros de tubería que atraviesan el centro del Atlántico hasta llegar a Baranoa, luego prosigue hasta Sabanalarga donde hay un tanque elevado y todo un sistema hidráulico que permite que hoy nuestros corregimientos de Sabanalarga estén a 15 % de ejecución de tener agua potable continua”, especificó la primera autoridad del departamento.

A su turno, la secretaria departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, explicó que los tanques y estaciones de bombeo están construidas al 90 % y en alistamiento para ser equipadas, así como sus redes de conducción y distribución sumadas a las acometidas domiciliarias de las viviendas. También se finaliza por estos días la instalación de la infraestructura eléctrica necesaria para su operación y los tanques elevados de almacenamiento empiezan a tomar forma.

Lea también: Distrito confirma que se estudiaron cinco posibles casos de sarampión: tres descartados y dos en observación

“Este es un proyecto que nos llena de felicidad porque significa agua por primera vez para comunidades que históricamente no han tenido acceso a este servicio. Hoy estamos en la fase final de la construcción e iniciamos con el montaje electromecánico para técnicos iniciar pruebas y avanzar hacia la puesta en funcionamiento”, afirmó.

Cortesía Construcción del acueducto rural de Sabanalarga

Recordó que la Gobernación del Atlántico ha implementado los sistemas regionales de acueducto desde inicios de los años 2000 y en los últimos 15 años ha invertido 1.3 billones de pesos en el Plan Departamental de Agua.

En cada uno de estos puntos se ha construido estructuras clave para el funcionamiento del sistema, como tanques elevados, tanques semienterrados y estaciones de bombeo que permiten almacenar, regular y distribuir el agua con la presión adecuada.

El proyecto contempla la instalación de cientos de micromedidores, así como procesos de cloración y control de calidad, para garantizar que el agua que llegue a los hogares cumpla con todos los estándares sanitarios.

“Estamos trabajando en cinco frentes simultáneos, desde la estación principal en Sabanalarga hasta los corregimientos, lo que nos permite avanzar a buen ritmo para cumplir nuestra meta de entregar esta obra en funcionamiento”, agregó Ospina.

En esta etapa final, las labores se concentran en la energización del sistema, la instalación de equipos electromecánicos, la culminación de tramos pendientes de tubería y la ejecución de pruebas hidráulicas, pasos indispensables para garantizar la operación continua y segura del servicio.

La Gobernación del Atlántico reiteró su compromiso con este proyecto que representa una solución de infraestructura y la transformación en la calidad de vida de las comunidades beneficiadas, al llevar salud, bienestar y dignidad a cientos de familias.